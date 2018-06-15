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Başbakan Yıldırım'dan Ramazan Bayramı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazını memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kıldı.

Başbakan Yıldırımdan Ramazan Bayramı açıklaması

15 Haziran 2018 08:05

Başbakan Yıldırım, bayram namazı çıkışı gazetecilere yaptığı konuşmada; “Ramazanı şerifi tamamladık. Oruçlarımızı tuttuk. İbadetlerimizi yaptık. Ramazanın rahmetinden bereketinden milletçe istifade ettik. Nihayet mükafatı bayrama da eriştik. Bayramı Erzincan Refahiye baba ocağında hemşehrilerimizle beraber karşıladık. Bayram namazımızı eda ettik. Şimdide hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz. Bayramlaşıyoruz. Bayramın ülkemizin milletimizin birliğine beraberliğine vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayram vesilesiyle ülkemiz için vatanımız için canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ve sınır boylarında sınır ötesinde ülkemizin güvenliği için milletimizin can ve mal güvenliği için gece gündüz nöbet tutan teröre karşı mücadele eden tüm kahraman Mehmetçiklerimizde Allah yar ve yardımcıları olsun. Rabbim nic bayramlara sağlık içinde huzur, barış, kardeşlik içinde milletimizi ulaştırsın. “dedi.
Başbakan Yıldırım gazetecilere yaptığı konuşmanın ardından memleketi Refahiye’nin ilçe merkezinde hemşehrilerine seslendi.
Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada ise ; “Ne yazık ki bir süredir ülkemiz üzerinde çok ciddi planlar var. Güney sınırlarımız boyunca emparyal devletler bir terör devleti kurma peşindeler. Amaç Türkiye’yi zayıf düşürmek. Bölgedeki Türkiye’nin rolünü etkisiz hale getirmek. Ancak millet olarak birlik ve beraberliğimizi korudukça bu şer odakları asla ve asla fırsat bulamayacaklardır. Nitekim bu sabah Acemoğlu’nda yine 3 tane terörist güvenlik güçlerimiz tarafından SİHA’larla tespit edilip, 1 tanesi etkisiz hale getirildi. Diğerlerinin yaralı olduğu tahmin ediliyor. Güvenlik elemanlarımız, takipteler. Yine dün biliyorsunuz Suruç’ta bir milletvekilimizin kardeşi ve diğer vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetti. Diyarbakır da eylem hazırlığında olan 5 terörist silahlarıyla ele geçirildi. Amaç birliğimize dirliğimize dinamit atmak. Vatandaşlarımız arasında husumet nifak tohumları ekmek. Çok şükür 2 yıldır terörle mücadele çok büyük neticeler elde ettik. 65’inci hükümetin başbakanı olarak göreve geldiğimde bir söz verdim. O söz şuydu, terörü Türkiye’nin gündeminden aşağıya çekeceğiz. Gündeminden düşüreceğiz demiştik. Terörle savunma değil, taarruz esaslı yaptığımız amansız mücadele sonucu topraklarımızda çok şükür terörün beli kırıldı direnci yok edildi. Ancak gerek Suriye de gerek Irak’ta var olan otorite boşluğu ve iş savaş nedeniyle dışarıdan içeriye girişler zaman zaman oluyor. Bu yüzden de biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekâtlarıyla özellikle Suriye sınırında 250 kilometrelik bir alanı tamamen terör unsurlarından temizledik. Hatta ülkemize gelen bazı mültecilerde döndü oraya yerleşti. Şimdi artık Kuzey Irak’tan ülkemize sızan insanlarımıza saldıran, güvenlik güçlerimize saldıran bu alçak terör unsurlarını yok etmek için terörü mahallinde yok etmek için kapsamlı bir operasyon yürütüyoruz. Bu operasyonu yürüten kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. 80 milyon vatan evladı onların duacısıdır. Destekçisidir.
Etrafımızda bir ateş çemberi var. Yaşamayan huzurun, güvenliğin, istikrarın değerini bilemez. Oralarda 8 senedir terör kol geziyor. Masum milyonlarca insan bir hiç uğruna hayatını yok ediyor. Bu bakımdan bizim en önemli kazanımımız, kardeşliğimizdir. Birliğimizdir. Beraberliğimizdir. Birliğimize, beraberliğimize zarar verecek her türlü hal ve davranıştan uzak durmamız lazım. Birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşmamız lazım. “diye konuştu.
Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından çocuklarla ve hemşehrileriyle bayramlaşarak, alandan ayrıldı.

Etiketler: başbakan, Binali Yıldırım

 

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