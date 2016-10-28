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Başbakan Yıldırım’ın kızından öğrencilere kitap seti

Başbakan Binali Yıldırım’ın kızı Bahar Büşra Köylübay, “İstanbul Kızılay'ından eğitim seti” adlı kampanya kapsamında Ardahan’da öğrencilere kırtasiye seti dağıttı.

Başbakan Yıldırımın kızından öğrencilere kitap seti

28 Ekim 2016 09:46

 Türk Kızılay'ı İstanbul şubesi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 7 bin öğrenci için planlanan okul çantası ve kırtasiye setinin dağıtımına Ardahan’da başlanıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım ve Binali Yıldırım’ın kızı Bahar Büşra Köylübay, Ardahan’da ilköğretim okullarında öğrencilere okul seti dağıtımına katıldılar.

Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım’ın kızı Bahar Büşra Köylübay, Milli eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Okul Müdürü Tahir Koçak, Türk Kızılay'ı Ardahan şube başkanı Ahmet Ballı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Ardahan Valisi İbrahim Özefe, "Bize bir hudut çizilmişti ve o hudutlar içerisinde kalmamız istenmişti ama binlerce şükür ki o hudutları zorladık, o hudutları kırıyoruz, o hudutları aşıyoruz. İşte Kızılay’ımız da bunun öncüsü." dedi.

Özefe konuşmasına şöyle devam etti; "Kızılay bildiğiniz gibi her zaman bizim yanımızda. Ne zaman bir yerde bir muhtaç var, özellikle son zamanlarda muhtaç insanlara, yardıma ihtiyacı olan insanlara hemen yetişen bir yardım kuruluşu. Özellikle son yıllarda bayrağındaki hilalin şanına yakışan şekilde bu milletin, bu devletin tarihinin, bugünün ve inşallah istikbalinin de layıkıyla mümessili olan, öncüsü olan bir kurum haline geldi.

Rahmetli Karakoç’un Mısralarındaki gibi

Ellerin yurdunda çiçek açarken,

Bizim İl’e kar geliyor gardaşım!

Bu hududu kimler çizmiş gönlüme;

Dar geliyor, dar geliyor gardaşım!

Mısralarında yer aldığı gibi bize bir hudut çizilmişti ve o hudutlar içerisinde kalmamız istenmişti ama binlerce şükür ki o hudutları zorladık, o hudutları kırıyoruz, o hudutları aşıyoruz. İşte Kızılay’ımız da bunun öncüsü.’’ Şeklinde konuştu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ise, ’’Birçok ülkede yaşanan felaket sonrasında Sayım Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın yönlendirmeleriyle dünyada birçok organizasyonuna imza atıyor. Türk kızılayı çok emin ellerde ve çok örnek organizasyonlara imza atıyor. Kızılay’ımız çok doğru güzergâhta ilerlediğini biliyoruz. İnsanlarımız tabi ki ihtiyaç duruma düşmesin ama Kızılay’sız da etmesin."
"81 ile Anaokulu projesi"

Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım, eğitim seti kampanyasından sonra 81 ilde 81 Anaokulu yapmayı hedeflediklerini söyleyerek şunları söyledi, "Türkiye genelinde 7000 adet kırtasiye seti hazırladık ve sosyo ekonomik denge göz önünde bulunaraktan siz değerli kardeşlerimize dağıtım yapıyoruz. Biz Ardahan’a ve Kars’a gelmek istedik, bugün Ardahan’da dağıtım yapacağız. Aynı anda eş zamanlı olarak başladı dağıtımlarımız. Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl, Siirt ve Diyarbakır olmak üzere pek çok ilimizde toplam 7000 adet bu setimizi dağıtacağız. Bunun akabinde Türk Kızılay’ı ve İstanbul şube başkanlığı olarak sadece unlarla da yetinmiyoruz. Yine 81 ile 81 tane ana okulu projemiz kapsamında ikinci buraya gelişimizde anaokulu temel atma törenine inşallah geleceğiz. Buraya 350 metrekarelik 4 sınıflı bir anaokulu da kazandırmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından, öğrencilere yönelik eğitim seti ve çalışma kitaplarını Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım ve Binali Yıldırım’ın kızı Bahar Büşra Köylübay hediye etti. Daha sonra protokol üyeleri minik öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

Olgun Yıldız 
ARDAHAN


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