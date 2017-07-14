Başbakan'dan flaş OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL süresinin uzatılması yönünde tekliflerinin olacağını belirtti. Başbakan Yıldırım, OHAL İnceleme Komisyonu'na yapılacak başvuruların 60 gün içinde alınacağını açıkladı. Suikast girişimi davasında tepki çeken tişörtün sorulması üzerine Yıldırım, "Talimat verdim araştırıyorlar, gereken ceza verilecek" dedi. Olası Afrin operasyonuna ilişkin konuşan Yıldırım, sınırlara tehdit olması durumunda anında karşılık verileceğini açıkladı.

'CHP, FETÖ karşısında duruş göstermedi'

Başbakan Yıldırım ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe açıklamasını değerlendirerek, "CHP, FETÖ karşısında duruş göstermedi" dedi. 15 Temmuz afişlerine getirilen eleştirilere işaret eden Yıldırım, "Bu eleştiriler zorlamadır, değer vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Çok vahim bir durum'

Başbakan Yıldırım, ABD'nin 15 Temmuz afişlerine kısıtlama yapmasına ilişkin ise "Bu tavrı kabul etmiyoruz, çok vahim bir durum" dedi.