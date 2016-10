Başbakan Binali Yıldırım, Afyonkarahisar’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Suriye’deki operasyonlarla ilgili soruya Başbakan Yıldırım, “Türkiye’nin Suriye’deki yaptığı faaliyetler tamamen terör örgütlerini bertaraf etmeye yöneliktir. Aynı zamanda ülkemizin sınır güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Bir yandan da DEAŞ başta olmak üzere PYD, YPG biz bunları terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Terör örgütlerine karşı yaptığımız mücadelede kimin ne dediğinin önemi yok. Biz ülkemizin güvenliğinin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Kimsenin toprağında yerinde yurdunda gözümüz yok. Kendi ülkemizin güvenliği bizim için her şeyin önünde geliyor” şeklinde konuştu.

“Bütün bu operasyonlar yapılırken koalisyon güçleri muhataplarımızla konuşuluyor, görüşülüyor” diyen Yıldırım, “Karşılıklı bilgi alışverişi yapılıyor. O yüzden endişelenilecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Irak her şeyden önce burada barınıp ve Türkiye’nin başını ağrıtan bu terör örgütlerini zapturapt altına alması lazım”

ABD Savunma Bakanı Carter ile görüştüğü hatırlatılarak, Carter’ın ‘Türkiye Musul harekatında olmalıdır’ sözlerinin sorulması üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

“Doğru demiş. Biz Musul’da ve Irak’ta olan işlerden Türkiye her yönüyle ilgilidir. Çünkü Irak’la bizim 350 kilometre sınırımız var ve Irak topraklarından bu sınırları aşarak maalesef bölücü terör örgütü yıllardır bizim başımızı ağrıtıyor. Sivilleri öldürüyorlar. Askerlerimiz, korucularımız şehit oluyor. Irak her şeyden önce burada barınıp ve Türkiye’nin başını ağrıtan bu terör örgütlerini zapturapt altına alması lazım. Bunu yapamadığı halde bizimde ülkemizin güvenliğini, barışı korumak için her türlü tedbiri almak gibi hakkımız var. Yaptığımız bundan ibarettir. Gerek Suriye’nin gerek Irak’ın geleceği en yakından Türkiye’yi ilgilendirir. Çünkü hiçbir ülke ne Suriye ne Irak’ta da bugün ortada dolaşan gözüken ülkelerin bu ülkelerle, ne sınır birliği var ne kültür birliği ne de tarih birliği var. Tüm bunları dikkate aldığımızda Türkiye’nin buralarda ilgilenmesi gayet doğaldır. Bunun aksini söylemek aslında normal olmayan bir şeydir.”

“Bu fiilin durumun düzeltilmesi de gerekir. Bunu düzeltecek olan da millettir”

Kamp gündeminde başkanlık sisteminin olduğu belirtilerek, MHP Lideri Bahçeli’nin denetimli başkanlık önerisine AK Parti’nin nasıl bakacağının sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, “İstişare toplantısında Afyon’da partimiz artık geleneksel marka haline gelmiş bir toplantısını yapıyoruz. Genişletilmiş istişare toplantısında her şeyi konuşacağız. Türkiye ile ilgili, terörle mücadeleyi, ekonomiyi, projeleri, gelecek yıllara yönelik yapılacak illerimizdeki hizmetleri, reformları, aynı zamanda anayasa değişikliğini de tabi ki konuşacağız. Anayasa değişikliğinde bizim üzerinde çalıştığımız model başkanlık modelidir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan referandumla birlikte Türkiye’de cumhurbaşkanı artık halk tarafından seçiliyor. Bu mevcut durumun anayasaya uygun hale getirilmesi Türkiye’nin önündeki en önemli meselelerinden biridir. Biz bunu uzun zamandan beri ifade ediyoruz. MHP Genel Başkanı bu konuyu gündeme getirmesi olumlu bir adımdır. Kendisine teşekkür ediyoruz. ülke sorunlarının çözümü konusunda da geçmişte de çok duyarlı davrandı. Bugün de dediği şudur; ‘bu sorun çözülmelidir.’ Ama bizim tercihimiz, MHP’nin tercihi parlamenter sistemdir. Ancak olmuyorsa bu fiilin durumun düzeltilmesi de gerekir. Bunu düzeltecek olan da millettir. Ancak millete gitmek için Meclis’te bunu en az 330’la bu değişikliklerin geçmesi gerekiyor. Bu konuda Meclisin AK Parti Grubu’nun getireceği anayasa teklifini en iyi şekilde değerlendirip sorunun millete götürülmesinin önünü açacağını düşünüyoruz. Bu yolda da kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp teklifimizi yüce meclise sunacağız. Ondan sonraki değerlendirme ve karar önce meclisimizin olacak, meclisten geçmesi halinde de millete soracağız ve bu meseleyi de böylece Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Referandum için söylenen tarihler şu an için geçerli değildir”

Bir basın mensubunun, “3 günlük istişare sürecinde komisyon belli olacak mı” sorusu üzerine Yıldırım, “Biz çalışmaları yapıyoruz. Komisyon da belli. Bütün arkadaşlarımızın görüşlerini değerlendireceğiz. Bu güne kadar yapılmış birçok çalışma var. Bu çalışmalar gözden geçirilecek ve gereği yapılacak” cevabını verdi.

Referandum için bir tarihin belli olup olmadığı hususunda ise Yıldırım, “Önce bir teklifi getirelim. Komisyondan geçsin, daha sonra genel kurulda görüşülsün, ondan sonra da oturur uygun bir tarih kararlaştırılır. O tarihler şuan için geçerli değildir. Adım adım gideceğiz. Yapmadığımız işin, atmadığımız adımın geleceğe yönelik tahminlerini yapmak sağlıklı olmaz. Bizim istediğimiz bu sorunu vatandaş çözecek. Vatandaş hep siyasetin çözemediği sorunları bu güne kadar çözerek geldi. Bu anayasa değişikliğinin vatandaşın önüne götürüldüğünde en makul, en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Yeter ki yüce meclisimiz bu yolu açsın” ifadelerini kullandı.

"İtiraz sayısı çok fazla, 116 bin civarında"

FETÖ soruşturması kapsamında kamudan atılanların itiraz sayısına ilişkin Yıldırım şu bilgileri verdi:

“İtiraz sayısı çok fazla. 116 bin civarında. Ama bunlar mükerrer itirazlar var, bakanlıklarda yapanlar var. Üzerinde çalışılıyor. Haksızlık varsa düzeltilecek. Şuanda da bu çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin koordinasyonunda bu çalışmalar yürüyor. Tamamlandıkça peyderpey müracaatları, itirazları haklı görülenlerin işlemleri düzeltilecektir.”

"Münbiç’te hiçbir YPG, PYD unsuru kalmayacak"

“ABD Savunma Bakanı Carter ile yapılan görüşmede Münbiç meselesi gündeme geldi mi? PYD, YPG’nin oradan çıkması için Carter bu görüşmede neler söyledi?” sorusuna, Yıldırım şu cevabı verdi:

“ABD’nin bu konuda sözü var. Bu sözünün de arkasında olduğunu Amerika Savunma Bakanı teyit etti. Münbiç’te hiçbir YPG, PYD unsuru kalmayacak. Bunun teminatını tekrar verdiler. Bizim için PKK neyse PYD ve YPG aynıdır. Bunlara maalesef silah verilmesi, DEAŞ’a karşı Amerika tarafından kullanılması büyük bir yanlıştır. Bunu kendilerine açıkça söyledik.”

Hava harekatının ne zaman yapılacağı konusunda ise Yıldırım, “İhtiyaç olduğu her zaman. İhtiyaç olmaması temennimizdir. Lüzum olduğunda, şartlar oluştuğunda gereken neyse onu yapacak hazırlıklarımız vardır” açıklamasında bulundu.

“Yeni KHK’lar içinde göreve iadelerin dışında hangi konular olacak” sorusu üzerine Yıldırım, “Birçok konu var. İstihbaratın tek elde toplanması konusu da var ama hemen belki çıkacak KHK’da olmayabilir. Birçok konu var. İdari kararlar, yasal düzenlemeler var” dedi.

İlker Turak - Pelin Üzek - Derya Yetim