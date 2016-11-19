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Başbakan'dan sert tepki: Tamamen siyasi istismar

Başbakan Binali Yıldırım, cinsel istismar konusunda yapılan tartışmaların, siyasi istismar olduğunu söyledi.

Başbakandan sert tepki: Tamamen siyasi istismar

19 Kasım 2016 14:41
Başbakan'dan sert tepki: Tamamen siyasi istismar - Tıkla İzle

Başbakan Yıldırım, Tuzla'da Okan Üniversitesi Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, “Milli eğitimde de çok işler yapıldı. 4+4+4 milli eğitimdeki en büyük reformdur. Çocuk yaşta evlilikler konusu var. Bu ara istismar ediliyor. Onu önlemenin bir yolu da 12 yıllık eğitimdir. Ülkemizin kanayan bir yarasını görmezden gelmek bize yakışmaz. Bize yakışan böyle bir sorun varsa çözmektir. Bunun üzerine atlayıp buradan ucuz siyaset yapmak eski Türkiye alışkanlığı. O alışkanlık artık para etmiyor, piyasası yok. 3 bin mağdur insan seçim kampanyalarında her gün önümüze çıkıt. Bugün bunun istismarlarını yapan ana muhalefet partisi milletvekillerine de aynı şeyi söylediler. Sorun İzmir milletvekillerine anlatsınlar ama korkar anlatamazlar. Bu bir kördöğüşüdür, bir anlamsız bir yalan rüzgarı, siyasi istismar. Cinsel istismar değil, bunların yaptığı tamamen siyasi istismar” dedi. 


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