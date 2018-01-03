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Başbakan'dan sürpriz hastane ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastaları ziyaret etti.

Başbakandan sürpriz hastane ziyareti

03 Ocak 2018 10:07
Başbakan'dan sürpriz hastane ziyareti - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, çalışmalarına devam etmek için Tuzla’daki konutundan çıkıp Başbakanlık Vahdettin Köşkü’ne doğru giderken Haydarpaşa’daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne uğradı. Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte burada tedavi gören bir yakınını ziyaret edip, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan, daha sonra hastane koridorlarında dolaştı. Yatarak tedavileri devam eden hastaları ziyaret eden Yıldırım vatandaşların sorunlarını dinledi. Başbakan Yıldırım çocuklar ile yakından ilgilenirken başbakanlık korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı. Yaklaşık 1,5 saat hastanede kalan Yıldırım ve eşi, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ayrıldı. 

Etiketler: Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Ha, ziyaret

 

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