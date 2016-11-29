Başbakan Yıldırım’ın açıklamasına destek veren ve ümitlendiklerini vurgulayan Eğitimci Aydan Gömügen Tuncay, “Tekli öğretime geçmek her zaman daha iyidir. Şimdi çiftli eğitim yapılıyor, sabahçı ve öğlenci. Sayın Başbakanımız da bunun farkında ve anaokullarını zorunlu hale getirdi. 2017 yılından başlayıp 2019 yılına kadar 2 yıllık bir süreçte bu tamamlanacak. Ben bu konuda ümitliyim” dedi.

Çocuklar gelişimlerinin büyük bir kısmını anaokulunda tamamlıyor

Hükümetin orta vadeli kalkınma planında yer alan ve en son 24 Kasım öğretmenler gününde Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı anaokullarının zorunlu hale getirilmesi, eğitimcileri de ümitlendirdi. Yapılan açıklama ile harekete geçen eğitimciler, eğitimde okul öncesi eğitimlerin önemine dikkat çekti. Yıllardır eğitim sektörüne hizmet eden eğitimci Aydan Gömügen Tuncay, “Anaokulları maalesef Türkiye’de çok fazla üzerine düşülmeyen bir konu oldu yıllarca. Çocuklar, evde aileleri ile yaşadıkları her şeyi anaokullarında daha disiplinli hale getiriyorlar. Tabii bizde büyük babalar, büyük anneler, biraz çocukları şımarttıkları için çocuklar öğrenme güçlüğü çekiyorlar anaokuluna gitmezse. Ama ilköğretime gittiklerinde anaokuluna giden çocuğun çok büyük farklılıkları oluşuyor. Bir kere anaokullarında yabancı dil eğitimi yapan okullar daha öncelikli. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmış. Aslında batı ülkeleri ile bizim aramızda çok büyük farklar var. Bu sene biraz daha ilerleme olduğunu düşünüyorum. Çünkü anaokullarına biraz daha önem verildi. Bu şekilde ileriye doğru daha ileri çalışmalarla gidilecek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’de anaokullarında okullaşma oranı düşük

Çocukların kişisel gelişimlerinin önemli bir kısmını anaokulunda elde ettiklerine dikkat çeken Aydan Gömügen Tuncay, Türkiye’deki okul öncesi okullaşma oranının da düşük kaldığını vurguladı. Aydan Gömügen Tuncay, “Çocuklar genelde 2 yaş ile 6 yaş arasında kişiliklerini belirlerler. 2 yaşta tuvalet eğitimleri bittikten sonra onlar bir disipline girecek düzeye gelirler. 2 yaştan sonra çocukların kişisel eğitimlerine daha önem veriyoruz. 6 yaşına kadar da bütün kişilikleri, ne istedikleri, ileride ne olacakları, düşünceleri gelişir. Dolayısı ile anaokulu bu konuda çok önemli. Son yapılan istatistiklere göre Türkiye’de okul öncesi(anaokulu) okullaşma oranı yüzde 17 civarında. Ama tabi çok düşük” diye konuştu.

Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranının sadece devlet okulları ile artırılamayacağını bunun için özel sektörün de üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Aydan Gömügen Tuncay, “ Şimdi benim görüşüme göre şöyle düşünelim. Hani bir fabrika kurulur da devlet desteği ile teşvik yapılır. Teşvik verilir ve orada istihdam oluşturulur. Şimdi şöyle düşünürüm ben her zaman. Batı illerinde de tabi işadamları ya da eğitimciler bir okul yapımı için uğraşıyorlar. Dolayısı ile bir yatırım yapıyorlar. Bu yatırıma teşvik amacı ile eğer devletten teşvik alırsa daha fazla okul öncesi eğitimde okullaşma oranı artacaktır diye düşünüyorum. Nasıl ülkemizde özel üniversiteler fazlalaştı, anaokulları da artarsa tabi çocuklarımız, gerek devletin anaokullarında gerek özel okullara daha çok giderler. Ve gelişimlerini çabuk tamamlanır” ifadelerini kullandı.

"Başbakanımız bize destek vermeli"

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarının ardından ümitlendiklerini belirten Aydan Gömügen Tuncay, “Başbakanımızın eşi de öğretmen. Dolayısı ile bizleri çok daha iyi anlıyor. Tekli öğretime geçmek her zaman daha iyidir. Şimdi çiftli eğitim yapılıyor, sabahçı ve öğlenci. Sayın Başbakanımız da bunun farkında ve anaokullarını zorunlu hale getirdi. 2017 yılından başlayıp 2019 yılına kadar 2 yıllık bir süreçte bu tamamlanacak. Ben bu konuda ümitliyim. Ama sayın Başbakanımızdan benim kendi arzum, bize destek vermesi. Yani teşviklerle anaokullarını biraz daha yukarılara getirmesi. Çünkü sonuçta bir biz yatırım yapıyoruz. Anaokulları bir hayli bütçe ayırıyorlar eğitime. Tabi aileler çocuklarını anaokullarına getirdiklerinde gözlerinin arkada kalmaması lazım. Dolayısı ile de en iyi imkanları vermemiz lazım. Tabi ki bu da eğitimin maliyetlerini etkiliyor. Eğer devletimiz bu konuda bize yardımcı olursa anaokulları bünyesinde daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Eğitimin maliyetli bir konu olduğunu hatırlatan Aydan Gömügen Tuncay, “Biz gelir düzeyi düşük bir ülkeyiz aslında. Dolayısı ile devlet daha fazla okul yaptıkça ve özel teşebbüse de yardım edildikçe okuma yazma oranımız nasıl yükseklere çıkıyor ise, anaokuluna giden öğrencilerin okullaşma oranı da artacaktır” dedi. Aydan Gömügen Tuncay, bu konuda ailelere de büyük görev düştüğünü dile getirdi.

Metin Başar-Mustafa Esen