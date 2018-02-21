Başına merdane ile vurularak öldürülen müteahhitin katili oğlu çıktı

Arkadaşıyla beraber tuzak kurduğu babasını öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Selman Çıkmazı’ndaki bir binada meydana geldi. Edinilen bileğiyle göre müteahhit Cafer Çelik’in (63) oğlu Kadir Çelik (44), babasıyla bir süredir maddi sorunlar yaşıyordu. Sık sık da babasıyla kavga eden Çelik, arkadaşıyla birlikte babasına tuzak kurmak için plan yaptı.

Müşteri gibi babasını aradı

Planın yapılmasının ardından oğul Çelik dün saat 10.30 sıralarında cep telefonuyla müşteri gibi babasını aradı. Babasının sattığı bir daireyi almak istediğini söyleyen Çelik, ardından arkadaşı Sinan C. ile birlikte daire giderek beklemeye başladı.

Merdane ile başına vurarak öldürdü

Bir süre sonra daireye gelen Cafer Çelik, kapıyı açınca karşısına oğlu ve arkadaşı çıktı. Kısa süreli boğuşmanın ardından Çelik başına merdane ile defalarca darbe aldı. Aldığı darbeler sonucunda Çelik dairede hayatını kaybetti.

“Babamın yaşam tarzını beğenmiyordum”

Olayın ardından Kadir Çelik ve arkadaşı Sinan C. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında Cafer Çelik’i buldu. Kanlar içinde kalan adamın yapılan sağlık kontrollerinin ardından öldüğü belirlendi. Konuyla ilgili araştırma yaparak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiriliği ekipleri, zanlıların eşgalini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından zanlılar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şubeye getirtilen zanlılardan oğul Kadir Çelik ifadesinde, “Babamın yaşam tarzını beğenmiyordum” dediği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Doğan Can Cesur

