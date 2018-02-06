Başkale’de hayvan hırsızlığı

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ‘özel asayiş’ ekipleri, meydana gelen olayları aydınlatmaya devam ediyor. İlçenin Ekecek Mahallesi’nde meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayını aydınlatmaya yönelik Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan hayvanların bir kısmının Albayrak Mahallesi’ndeki bir şahsın ahırında olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Aramada, çalınan hayvanlardan 15’i bulunarak sahibine teslik edildi. Şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.