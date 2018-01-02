Başkan Ali Deniz: 'Adıyaman eğitimde beklentilerin altında kaldı'

Memursen ve Eğitimsen Şube Başkanı Ali Deniz, sendika binasında yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim süreci ile ilgili birçok konunun değerlendirilerek rapor haline getirildiği İzleme ve Değerlendirme raporunu değerlendirdi. Deniz, rapor çalışmasının sonuçlarının kamuya açık veriler esas alınarak elde edildiğini belirterek ayrılan bütçeye rağmen Adıyaman’ın beklentilerin altında kaldığını söyledi. Başkan Deniz, “Raporun hazırlanması sürecinde veri taleplerimiz eleştiriye açık olmayan kamu yönetimince cevapsız bırakılmıştır. Sadece MEB, ÖSYM, TÜİK gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan açık veriler kullanılmıştır. Eğitim sisteminin daha etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için milli eğitimin ilgili verileri kamuoyu ve araştırmacılar ile daha fazla ve şeffaf bir şekilde paylaşması önem arz etmektedir” dedi.

Raporda, Adıyaman’ın illere ve yaş gruplarına göre net okullaşma oranlarında Türkiye ortalamasının altında kalarak 57. sırada yer aldığını söyleyen Başkan Deniz, “Ne yazık ki karşılaştığımız bu olumsuz tablo işgücüne katılım oranlarına da yansımış ve iş gücüne katılım oranı endişe verici boyutlara ulaşmıştır. İşsizlikle mücadelede Adıyaman’a özel girişimlerde bulunularak istihdam alanlarının arttırılması, ilimizin huzuru ve refahı için çok büyük önem arz etmektedir. Her iki sınavda da son dört yılın en düşük sonuçları 2017’de görülmüştür. LYS Matematik testinde soru sayısı bir önceki yıla göre artmış olmasına rağmen başarı yüzdesi yüzde 16’ya düşmüştür” ifadelerini kullandı.

Raporda yer alan bir diğer hususun öğretmen ihtiyacı olduğunu işaret eden Başkan Deniz, 120 binin üzerinde öğretmene ihtiyaç duyulduğunu da söyleyerek, “Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının öğretmenler arasında bir ayrıma neden olmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik öğretmenlerin özlük haklarında bazı eksikliklere neden oluyor, kamu görevlileri arasında diğer meslek gruplarında olmayan sözleşmeli çalışma esasının sonlandırılarak, dezavantajlı bölgelere eş durumu ve diğer nedenlerle gitmeyen öğretmenlerin zorlama yerine teşvik edici metotlarla ikna edilmesi gerekmektedir. Öte yanda öğretmenin iş barışını etkileyecek olan en önemli hususlardan biri güvenliği sağlanmış bir ortamda eğitim faaliyetlerini yürütmektir. Son zamanlarda öğretmenlerimizin bir yandan terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi, diğer taraftan da okullarda öğrencilerin ve velilerin şiddetine maruz kalması, eğitim ortamındaki güveni ve huzuru yok etmektedir. Güvensiz bir ortamda gerçekleştirilen eğitimin ne derece verim sağlamayacağını açıktır. Bu konuda gerekli tedbirlerin acilen alınması gerekir. Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi olarak geçtiğimiz eğitim öğretim yılı içinde ve 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında kamuoyunun dikkatine arz ettiğimiz hususların çözüme kavuşturulması ve başarının iyileştirilmesi adına dün olduğu gibi bugün de sorumluluk almaya hazır olduğumuzu, bu konuda gerekli saha çalışmalarında bizzat bulunmayı, yerinde tespit çalışmalarına katkı sunmayı çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için bir kutsal vazife olarak gördüğümüzü bir kere daha tekrarlıyoruz. Söz konusu izleme ve değerlendirme raporumuzun temel gayesi ilimize akademik gelişimi başta olmak üzere her alanda bir katma değer kazandırmaktır. Bu bağlamda çalışma, araştırma, izleme ve raporlama çalışmalarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.

Cihan Kizir

