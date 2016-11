Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Soğanlık Kültür Merkezi’nde bulunan TEMA Vakfı İstanbul Kartal İlçe Gönüllü Sorumluluğu Ofisi’ni ziyaret etti. TEMA Vakfı İstanbul Kartal İlçe Sorumlusu Zuhal Solmaz, Soğanlık Kültür Merkezi Sorumlusu Betül Toga ile TEMA gönüllülerinin yer aldığı ziyarette; Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Yüksel ve Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cem Çetin de Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e eşlik etti.

“Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji konusunda Türkiye’de ikinci belediyeyiz”

Kartal’da doğal yaşamı destekleyip kentin ekolojik ve arkeolojik taraflarını ön plana çıkardıklarını kaydeden Başkan Altınok Öz, "Kartal’da her şey doğal olsun istiyoruz. Parklarda çocuklarımız top oynasın, maç yapsın diye halı saha değil; çim saha yapıyoruz, kapısını da kilitlemiyoruz. Halı saha paralı olur. Bizde çim sahalar var; çocuklarımız buralarda oynasın, sporla haşır neşir olsun, uyuşturucuya yönelmesin diye… 2009 yılında göreve geldiğimde Merkez Bankası Bölge Başkanı bana geldi. Merkez Bankası’na bir yer verirsek Kartal, finans merkezi olacaktı. Akşam belli bir saatten sonra ışıklarını kapatan, karanlıkta buz gibi beton yığınlarına teslim olan bir Kartal istemedim, dolayısıyla bu teklifi kabul etmedik. Biz belli bir saatten sonra ölen değil; her an yeniden doğan, dinamik bir kent istiyoruz. Bu da Kartal’a fonksiyon kazandırarak olacaktı; bizim tercihimiz ekoloji ve arkeolojiden yana oldu. Buğday Derneği ile işbirliği yapıyoruz, yerli tohumunu korumak gibi bir çalışmamız var. Ne kadar çevreci bir belediye olduğumuzu; Havuz Sokak Yanı Parkı’na bakarak ya da Yaşlı Bakım ve Huzurevi’ne yaptığımız enerji tasarrufu ile geri dönüşümü nasıl yaptığımızı görerek anlayabilirler. Sürdürülebilir Çevreci Belediyeler Birliği’nde yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji konusunda Türkiye’de ikinci belediyeyiz" dedi.