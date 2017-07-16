Başkan Çelik, 'Bu ruh diriliş ruhu'

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sabah namazına kadar Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla birlikteydi. 15 Temmuz’da bu milletin gösterdiği kahramanlığı vurgulayan ve şehitlerimizi anan Başkan Çelik, “Her şehidimiz ve gazimiz bu ülkenin göğsünde parıldayan birer şeref madalyasıdır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz’un yıldönümünde düzenlenen etkinliklerin ilk dakikalarından sabah namazına kadar Kayseri halkıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı’ndaydı. Başkan Çelik, etkinliklerin ilk dakikalarında Cumhuriyet Meydanı’nı gezerek 15 Temmuz ruhu ile meydana gelen vatandaşlarla görüştü.

Halkla selamlaşan, fotoğraflar çektiren Başkan Çelik, gecede Büyükşehir Belediyesi’nin ikramlarından olan döner ekmek dağıttı.

15 Temmuz etkinlikleri İl Müftüsü Şahin Güven’in yaptırdığı dua ile başladı. Etkinliklere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, siyasi parti il başkanları, üniversite rektörler, adli ve idari yargı temsilcileri, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, siyasiler, oda ve dernek başkanları katıldı. Yöneticiler, meydanı dolduran yüz binlerle birlikte şehitlerimiz, bu vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için dualar ettiler.

Vali Süleyman Kamçı’nın konuşmasının ardından, İstanbul’a canlı olarak bağlanıldı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşma Kayseri’de de yüz binlere izletildi.

Gecede bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sözlerine “Demokrasi Kahramanları, Milli İradenin yılmaz neferleri, Bu vatanı kendini bilmez densizlere, ihanet örgütlerine, bir takım şer güçlerin uşaklarına, terör odaklarına, kendi milletine kurşun sıkan ve sıktıran alçaklara asla ve asla teslim etmemeye yemin etmiş vatan, millet, bayrak ve ezan sevdalıları, farklı siyasi görüşler taşımalarına rağmen Şehrimizin dört bir yanından Cumhuriyet Meydanı’na gelen Aziz Kayserililer” diye hitap ederek başladı.

“KAYSERİ FARKINI GÖSTERDİ”

Kayseri’nin bir yıl önce olduğu gibi yine farkını gösterdiğini ifade eden Başkan Çelik, “Böylesi aziz bir topluluğa hitap etmekten, böylesi kahraman bir milletin ferdi olmaktan, böylesi bir Kayseri’de yaşamaktan ve bu meydanı dolduran vatan, millet sevdalılarına hizmet etmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum” dedi.

15 Temmuz 2016’da, tarihimizde görmediğimiz bir hıyanetle karşılaşıldığını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatansız, milletsiz, densiz bir alçak, bir takım şer güçlerin de desteğiyle aziz vatanımızı karıştırmaya kalktı. Bu vatanın evlatlarını zehirleyerek bu milletle karşı karşıya getirdi. Yılanın başı, terörün başı, hıyanetin başı olan bu iblis yıllarca hizmet sevdalıları yetiştiriyorum diyerek bu milleti aldattı. 15 Temmuz’da gördük ki, milletine silah doğrultan hainler yetiştirmiş. Gördük ki, milletin meclisini bombalayan, halkın üzerine çekinmeden tank süren alçaklar yetiştirmiş. Gördük ki, bu milletin koynunda yaşayan yılanlar yetiştirmiş. Bu hainlere her türlü alçaklığı öğretmiş. Ama Türk Milletinin nasıl aziz bir millet olduğunu öğretememiş. 15 Temmuz ve sonrasında öğrendiler.”

“ANADOLU, MAZLUMLARIN MERHAMET LİMANIDIR”

15 Temmuz’da 40 yıllık bir hıyanet şebekesinin çökertildiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Onlar bize, evlatlarımıza, devletimize, vicdanımıza, tevhidin kendisi olan Kuranı Kerim’e ihanet ettiler. FETÖ ve uşakları şimdi mahkeme salonlarında adam gibi kendilerini savunacaklarına kıvırtarak yalan söylüyorlar. Artık bu milleti kandıramayacaksınız, aldatamayacaksınız. Bu millet ne mal olduğunuzu öğrendi” diye konuştu.

Konuşmasında ülkemizin önemini de vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Bir yıl önce bu meydanlarda omuz omuza verdik. Görüş farklılıklarımızı bir kenara bıraktık ve birlik olduk. Tanklarıın toplarını iman dolu göğsümüzde söndürdük. Tüm dünyaya zulme nasıl durulduğunu gösterdik. Milletimiz 15 Temmuz gecesini destansı dirilişe döndürdü. Bu milletin kıblesi Kabe’dir. Bu ülke açların Halil İbrahim Sofrasıdır. İnsanımız, üşüyen bedenlerin saadet güneşi, Anadolu ise mazlumların merhamet limanıdır. O zulmün maşası olan hainler bu limanı yıkmak, bu sofrayı dağıtmak, bu güneşi söndürmek istediler. Ama onların hesabından daha büyük bir hesap vardı, o da Rabbimin hesabı. Evet, şehitlerimiz ve gazilerimiz var; ama her şehidimiz ve gazimiz bu ülkenin göğsünde parıldayan birer şeref madalyası oldu. Bugün yine tüm meydanlar tıklım tıklım doldu. Bu ruh bir diriliş ruhudur. Bu ruh yüzyılın ihanetine karşı kazanılmış yüzyılın zafer ruhudur.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in konuşmasının ardından AK Parti ve MHP İl Başkanları ile bazı konuşmacılar halka hitap etti. Gecede ayrıca ağıtlar seslendirildi, geçen yıl 15 Temmuz gecesi olduğu gibi salalar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, konuşmaların ardından gecenin ilerleyen saatlerinde bir kez daha Cumhuriyet Meydanı’nın karış karış dolaştı. Başkan Çelik, vatandaşlarla tek tek ilgilendi, selam verdi, hatır sordu ve zaman zaman da onlarla oturup çay içti, sohbet etti.

15 Temmuz etkinlikleri sabah namazına kadar devam etti. Vali Süleyman Kamçı, Başkan Mustafa Çelik, komutanlar ve diğer yetkililer ile vatandaşlar sabah namazını Cumhuriyet Meydanı’nda kıldı. Sabah namazı sonrası bir kez daha devletimiz, milletimiz ve şehitlerimiz için dualar edildi.