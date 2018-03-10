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Başkan Ergin, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Elazığ'ın Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Ergin son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Ergin, son yolculuğuna uğurlandı

10 Mart 2018 14:49

Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Ergin (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ergin için bugün öğle namazını müteakip belde meydanında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu beldeye gelerek aileye taziyede bulundu. 

Ergin'in naaşı, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından belde mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi. 

Cenaze namazına Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

Kamil Can Kılıç
 

 

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