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Başkan Gökçek’ten, yeni darbe iddialarına cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ terör örgütü tarafından ikinci bir darbe girişimi olacağı ve bunun için FETÖ’nün 800 asker beklettiği iddialarına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Başkan Gökçekten, yeni darbe iddialarına cevap

24 Şubat 2017 13:58

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ terör örgütü tarafından ikinci bir darbe girişimi olacağı ve bunun için FETÖ’nün 800 asker beklettiği iddialarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bundan sonra darbe felan olmaz. Bu millet birinci darbeyi elinde bırakın silahı, sopa bile olmadan sadece tükürükle boğdu” dedi.

Başkan Gökçek, Twitter'dan, bundan sonra darbe girişimi olmayacağını, nedenleriyle açıklarken,“FETÖ, 800 askeri ikinci darbe için bekletmişmiş. Allah'ın izniyle bundan sonra darbe marbe olmaz, neden olamaz?” diyerek, takipçileriyle şu görüşleri paylaştı: “Bu millet birinci darbeyi, bırakın elinde silahı, sopa bile olmadan sadece tükürükle boğdu. Ben ilk tweet'imi 15 Temmuz akşamı; ‘Hadi sokağa, FETÖ'cüları tükürükle boğmaya’ diye atmıştım. Gerçekten millet FETÖ'cülerı tükürükle boğdu. Şimdi subaylar eratı kıtadan çıkarmaya kalksa, bu kez erat sorar, ‘Hop nereye gidiyoruz? Önce bizi inandırın. Niye böyle sorar. Çünkü 15 Temmuz’a katılan milyonların birçoğu, bugün erat, yani darbe nedir bilirler. İnan olsun orada darbecileri indirirler. Hadi binde bir ihtimal sokağa çıktılar.

Bu kez halk deneyimli. Vatandaşın pek çoğu kendine, çoluğuna çocuğuna pompalı tüfek almış. Yapılan iş doğru değil ama realite bu. Bu kez darbe teşebbüsü kanlı olur ve halk affetmez. Sokağa çıkacak darbeci, aklını peynir ekmekle yemedi. Üçüncüsü, her yerde tedbir alındı. Uçak veya helikopterler hemen vurulup indirilir. Onun için Türkiye'de Allah'ın izniyle darbe filan yapılamaz. FETÖ sırf kendi kitlesini ayakta tutmak için üfürüyor, o kadar.”

“Cumartesi televizyonlarda açıklarım”

Başkan Gökçek, FETÖ’nün bazı hazırlıklar içinde olduğunu da belirttiği tweet'lerinde, bu hazırlıkların ne olduğunu da cumartesi günü katılacağı televizyon programlarında açıklayabileceğini söyledi. Gökçek, “FETÖ'cÜlerin bazı hazırlıkları var. Eğer programcılar bunun ne olduğunu sorarlarsa, cumartesi televizyon kanallarına çıkacağım. Cumartesi CNN (10.00-10.45) ve Habertürk’te (20.00-22.00) açıklayabilirim. Türkiye, Allah'ın izniyle rahat ol. Hele bir de farklı evet çıkarsa, Türkiye inşallah temelli düzlüğe çıkar. Türkiye rahat ol, FETÖ'nün sonuna geliyoruz inşallah" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: gökçek, Melih Gökçek, yeni darbe iddiaları


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