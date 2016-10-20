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Başkan Göksu'dan İHA'ya ziyaret

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde İHA'nın yaptığı yayınlardan dolayı teşekkür etti.


20 Ekim 2016 14:15

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) ziyarette bulundu. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'ı makamında ziyaret eden Başkan Göksu, Arvas'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç da hazır bulundu. Ziyarette gündeme dair değerlendirmelerde bulunulurken, Başkan Mehmet Tevfik Göksu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde İHA'nın yaptığı yayınlardan dolayı teşekkür etti.
İHA Genel Müdürü Arvas da, Esenler Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri takdir ettiğini belirterek, Başkan Göksu'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
 

Etiketler: Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İHA, İhlas Haber Ajansı


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