Başkan Gümrükçüoğlu’ndan ‘Boztepe’deki otel inşaatıyla ilgili açıklama

Bu alanın kendisinden önceki 4 belediye başkanı tarafından da turizm tesisi yapılarak değerlendirilmek istendiğine dikkat çeken Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Burası 1989 yılında onaylanan imar planlarında turizm amaçlı tesis olarak planlanmıştır. Bugünde yapılan budur. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun tüm kararlarına harfiyen uyularak bu yatırım Trabzon’a kazandırılmıştır” dedi.

Türkiye, dünya ve Trabzon’da turizm yatırımları için yatırımcıya bedava arsa tahsisi yapılırken bu alanı kimseye bedava vermeyip yaklaşık 10 trilyon karşılığında sattıklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, “CHP Milletvekili Trabzon’a yabancı. Bilmiyor, bilmediği gibi araştırıp öğrenmeden konuşuyor” ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu, Boztepe’deki otel yatırımının geçmişi ile ilgili "Trabzon’un Boztepe’si bütün şehrin turistik olarak dikkatini çeken ve turizmde en iyi zemini oluşturabilecek yerlerden birisi olduğu herkesin malumudur. Bu çerçevede 2009 döneminde belediye başkanlığına başladığım ve 2009-2014 il belediye başkanlığı yaptığım, 2014’ten itibaren de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde daha önceki belediye başkanlarının yapmış olduğu çalışmaların hepsi gözden geçirilmişti. Bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Yani bu tasarım, bu düşünceler Sayın Orhan Karakullukçu Başkanımız döneminde de söz konusu edildiği gibi, daha sonra Sayın Atay Aktuğ döneminde de çalışma yapıldığı gibi, hatta o dönem ve Sayın Asım Aykan döneminde de projelendirme, bununla ilgili olarak da şehrimizin yetiştirdiği değerlerden biri olan işadamı Sayın Ergun Gürsoy’un da bu konuda temel atma yeri çalışması yaptığı, ama bütün bunların gerek imar planındaki düzenlemelerle, gerekse alanın sit alanı olması münasebetiyle tamamlanamadığı bilgileri bizde her zaman var idi. Ben görev almadan önceki dönemde de Sayın Volkan Canalioğlu döneminde de aynı çalışmalara gayret gösterilmiş, hatta imar komisyonları bölgede incelemeler yapmış, hatta yapılacak olan turistik otelin hac maksimumu olsun, yerleşimi olsun, emsali olsun konularında da imar komisyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu işin geçmişinin bilgileri bunlardır. Bu çerçevede Trabzon’un Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’nde halen inşaatı devam eden 'turizm otel' tesisinin bulunduğu alan ve civarının Trabzon Belediyesi'nin 1989 yılında onaylanan imar planlarına turizm amaçlı tesis alanı olarak planlandığı bir gerçektir. Şuanda, bugünde yapılan budur. Yani imar planlarındaki hiçbir kelime veya yerleştirilmiş hüküm değiştirilmemiştir. Bunu en önce vurgulamak lazım” bilgilerini paylaştı.

“O Sayın Milletvekili iyi niyetli değil"

Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca onaylanan koruma amaçlı imar planı doğrultusunda turizm kenti özelliği de son yıllarda daha ön plana çıkan Trabzon’da 5 yıldızlı turizm tesisi yapılması için adım atıldığını dile getiren Gümrükçüoğlu, “Bu çerçevede yapılan turistik tesis projesinin her kademesinde sözünü ettiğimiz Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun denetlemesine sunulmuş, ne gibi değişiklikler yapılması istenmişse hepsi harfiyen yerine getirilmiş ve onların nihai onayından sonra yani projeye onay verildikten sonra alanın satışlı için ihaleye çıkılmıştır. Trabzon’a yabancı olmasını yadırgamıyoruz, bilgi edinmek ve bu bilgilerin tümünü edinebilip de doğru yorumu yapabilecek imkanları her zaman tahsis ettiğimiz her siyasimiz ve o Sayın Milletvekili de bunların hepsini de çok kolaylıkla, rahatlıkla bilgi edinebilirdi. Ama bunu tercih etmemesi iyi niyetli olmadığını düşündürüyor insana. İyi niyeti bırakalım, doğru yorumun olmadığını düşündürüyor insana” şeklinde konuştu.

“Hukukçuluğun temel şartı neyi söylediğini bilmektir”

“İnanırlığı muhafaza etmenin yolu gerçek olan, araştırılmış olan delillerle konuşmaktır” diyen Gümrükçüoğlu, “Tabi ki orası bir tepe. Adı üstünde ‘Boztepe.’ Tepedeki bir bina görünecektir tabii ki. Peki bu tesisin oradaki yamaçla uyumluluğu için başvurulacak yer neresidir? Tabiat Varlıkları Koruma Kuruludur, o mesleğin mensuplarıdır. Peki buralara başvurulmuş mudur? Evet. Gereği yapılmış mıdır? Evet. Kim neden bahsediyor? Bizim söyleyeceğimiz bu: İşte resmi kararların örneği burada. Bir de ‘herkesin bu davaya müdahil olmasını öneriyorum’ diyor. Hiçbir şey bilmiyor bilgi de edinmiyor. Böyle bir dava yok ki. Böyle açılmış bir dava yok. Oranın önündeki daha önce ASKF’ye geçici olarak verilmiş olan bölge hukuki olarak süresi dolunca tahsis süresi uzatılmamıştır. Oranın tekrar tahsisinin devamı için ASKF mahkemeye başvurmuştur, reddedilmiştir. Oranın dediğim o alanın falan değil, önündeki küçük bir alanının. ASKF şimdi bizden neyi talep etmiş? ‘Ben orada bulunurken masraf yaptım. Tel örgü, direk masrafı yaptım, bunların toplamı için Belediyeden 400 bin TL talep ediyorum’ demiştir. Bizde baktık sözleşmelerde böyle bir madde yok. Orası size geçici olarak tahsis edilmişken ‘siz oraya file yaparsanız, demir tel yaparsanız bunların bedelinin size ödeneceğine dair’ sözleşmede böyle bir kayıt yok. Şuanda talep edilmiş olan sadece budur. Hangi davaya müdahil olmayı talep ediyor önce bunu öğrensin. Hukukçudur Sayın Milletvekili benim bildiğim kadarı ile. Hukukçuluğun temel şartı neyi söylediğini bilmektir. Neyin hangi doneye hangi delile dayandığını bilip de öyle konuşmaktır. Onun için inanırlığı muhafaza etmenin yolu gerçek olan, araştırılmış olan delillerle konuşmaktır” diye konuştu.

Tesisin Trabzon’a hayırlı olması temennilerinde bulunan Gümrükçüoğlu, “Trabzon’u düşünen, turizmi düşünen, dünyanın tüm insanlarına Trabzon’u tanıtmak isteyen ve misafir etmek isteyen, şehri de bu yönde kalkındırıp gelir elde edilmesini arzu eden, bütün bunların yanı sıra muhakkak bir işetmeci olarak bir yatırımın getirisini düşünmekle beraber çok daha fazla kar edeceği eş değer yatırımları başka şehirlere yapmayıp da köklerinin olduğu Trabzon’da yapan bir adamına bu konuda bu kadar saldırmak doğru değildir” ifadelerini kullandı.