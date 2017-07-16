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Başkan Kadir Albayrak üst yapı çalışmalarını inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinin Çınarlı Mahallesinde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kadir Albayrak üst yapı çalışmalarını inceledi

16 Temmuz 2017 11:09

Başkan Kadir Albayrak, Çınarlı Mahallesi Tepe Değirmenler Caddesindeki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Burada vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, kendilerine Büyükşehir Belediyesinin hem Süleymanpaşa’da hem de Tekirdağ genelindeki yatırım ve projeleri hakkında bilgi verdi. Vatandaşalar ise Başkan Kadir Albayrak’a öneri ve isteklerini dile getirerek, ziyareti için teşekkür etti.

15 Temmuz yürüyüşüne katıldı
Başkan Kadir Albayrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı. Tekira Alışveriş Merkezi önünden valilik binasına kadar süren yürüyüşte Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. 


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