Başkan Kafaoğlu hayvan pazarını inceledi

Hayvan pazarına ziyarette bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban ve üyelerle bir araya gelerek sohbet etti. Pazardaki üretici ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Kafaoğlu, vatadaşlarıda dinleyerek onlarla kahvaltı yaptı. Yapılan pazarlıkları izleyen Başkan Kafaoğlu, “Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Biz bu millete hizmetkarlık etmeye geldik, hizmet yapmaya devam edeceğiz. 1 milyon 200 bin nüfuslu Balıkesir’de ulaşmadığımız yer kalmayacak, elini sıkmadık vatandaş bırakmayacağız. Önce gönülleri kazanacağız” dedi.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları

