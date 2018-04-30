Başkan Kafaoğlu'ndan gençlere kitap okuma çağrısı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Kitap Günleri Fuarı'nı gezdi. Beraberinde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile beraber stantları gezip öğrencilerle sohbet eden Başkan Kafaoğlu 2 bin 600 metre kare alana kurulu olan fuarı kitap okuma alışkanlığını artırmak için açtıklarını söyledi.

100 yayın evinin olduğu ve 100 yazarın katılım sağlayacağı fuarla ilgili bilgi veren Kafaoğlu, "Balıkesir böyle bir fuarla tanışmadı. Balıkesir Valimizin başlatmış olduğu BENGİ kampanyası vardı. Bu kampanya ile öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırma noktasında bütün protokol üyeleri ile birlikte seferber olduk. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bunu bir kitap fuarı ile taçlandırmak istedik. Okullar kapanmadan önce böyle bir etkinliği tertipleyerek hem bu öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını devam ettirmek, hem de indirimli bir şekilde kitaplarını temin etmeleri açısından bu fuarı tertipledik. Yaklaşık olarak burada 100 tane kitap evi var. Ve buraya 100 tane yazarımızı davet ediyoruz. Hem onlarla söyleşi yapıyoruz, hem de kitaplarını imzalamış oluyorlar. Bugün de iletişim uzmanı Fatih Akbaba burada" dedi.

Belediyeciliğin sadece yol, su ve kanalizasyon gibi işlerden sorumlu olmadığını söyleyen Kafaoğlu, "Hizmet belediyeciliğinin yanında sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, çevreye duyarlı belediyecilik bunları önemsiyoruz. Bunların birini bitirip diğerine başlayalım diye şey olmaz. Hepsini eş zamanlı olarak yürütmek zorundayız. Çünkü insan odaklı çalışıyoruz. Belediyecilik insanlara hizmet etme sanatıdır. İnsanları doğdukları, büyüdükleri yerde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşatma sanatıdır. Bir sonraki kitap fuarında bunu daha da büyük bir şekilde ettirmeyi düşünüyoruz. Özellikle üniversitelerimiz açılmadan önce Eylül - Ekim aylarında yine daha büyük bir kitap fuarı yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kitap Fuarının açıldığı günden bu yana 20 bin ziyaretçiye ulaştığını söyleyen Kafaoğlu, "Şu ana kadar 20 bin ziyaretçimiz oldu. İnşallah ziyaretçi rekoru da kıracağız. Balıkesir, Balıkesir olalı olalı büyük bir Kitap Fuarı görmedi. Her sene bu kitap fuarlarını geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Gelecek nesillerin bizden daha donanımlı olması lazım. Boynuzun kulağı geçmesi lazım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kurmuş olduğu Cumhuriyeti gençlere emanet etmiş. En son yapılan referandumda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçilme yaşını 18'e indirdi. Bu ne demek, gençlere güveniyoruz, gençlerin enerjisinden sinerjisinden memleket yönetiminde de istifade etmek istiyoruz. Bu nasıl olacak, okuyarak olacak. Bu yüzden özellikle gençlerimize bol bol okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kitap Fuarında bugün öğrencilerle buluşan İletişim Uzmanı Fatih Akbaba ise, "Balıkesir'in ilk kitap fuarında bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Herşeyden önce kitap dostu belediyeleri ve kitap dostu yöneticileri çok seviyoruz. Zira kitaba zaman ayırmadığımız bir dünyada yaşıyoruz. Kitap aslında bizim gerçek kurtarıcımız. Eğer okuyorsanız, eğer gerçekten bir kitap ile dostluğunuz varsa ciddi anlamda sizi geleceğe taşıyacak olan bir durumdur. Okumayan insan hem kendi içindeki ruhsal iktidarını hemde zihinsel iktidarını kaybeder. Öncelikle ailelere sesleniyorum. Kendinizin dokunmadığı kitapları çocuklarınıza okuyun demeyin lütfen. Öncelikle anneler, babalar kitapları kendimiz okuyalım. Kitap varsa aslında bir nevi hayat vardır" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, İlköğretim öğrencilerine konferans verdi.

Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak