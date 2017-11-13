Başkan Kesimoğlu'ndan tarihi gar binası açıklaması

İhalenin iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Kesimoğlu, tarihi gar alanı ve çevresinin Kırklareli halkının hizmetine verilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde gösterecekleri mücadelenin dozunun artacağı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte açlık grevine gidebileceklerinin altını çizdi.

Kesimoğlu, tarihi gar binası önünde yaptığı basın açıklamasında, "Bu alanın Kırklareli Belediyesine kazandırılması ve Kırklareli Belediyesi aracılığı ile Kırklareli halkına hak edilen hizmetin sunulması için elverişli bir mekan haline getirilmesi kararlılığımızı defalarca dile getirdik. Fakat gelinen noktada, bu amacımıza ulaşma imkanı maalesef bulamadık. Aksine bize verilmemesine karşılık şuanda bu yaşam alanını rant amaçlı birilerine peşkeş çekilmesi ile karşı karşıyayız. Ben Kırklareli halkının Belediye Başkanı olarak asla ve asla buna müsaade etmeyeceğimi kararlı bir biçimde ortaya koymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

“Burada görülen tablo Kırklareli’ne yakışmıyor”

Kırklareli gar alanı ve çevresinin şuanki hali ile Kırklareli’ne yakışmayan bir görüntü içerisinde olduğunu ifade eden Kesimoğlu, "Bu alan 2012 yılında Devlet Demiryolları tarafından Kırklareli Üniversitesine 10 yıllığına tahsis edilmiş. Ama gördüğünüz gibi üniversite burada her hangi bir şey yapmadı. Burada gördüğünüz tablo Kırklareli’ne yakışmayan bir tablo. Burasının mülkiyetinin Devlet Demiryollarına ait olduğu bilinmediği için sürekli olarak Kırklareli Belediyesi ile ilişkilendirilmektedir. Bundan dolayı bazı kesimler tarafından burasının bakımını yapmadığımız, ilgilenmediğimiz konusunda eleştiriler alıyorduk. Burada gördüğünüz tarihi gar binası göz göre göre yıkılıyor ve yok oluyor. Bakın biz suç işledik, içerisine girilip kötü amaçlar için kullanılması adına camlarını çeşitli malzemeler ile kapattık. Ama başarılı olamadık" dedi.

İhale ilanı ve şartnamede çelişkiler bulunduğunun altını çizen Kesimoğlu, "İhale ilanına baktığımızda bir ucubelik söz konusu, ihale ilanı 31 Aralık 2019 yılına kadar kiralanacak deniyor. Arkasından bunun eki olarak TCDD tarafından şartname çıkartılıyor. Burada da yazılan şu, sözleşme imza tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine kadar kiralanacak. İhale ilanı ile 2019 diyorsunuz, şartnamenizde 2025 diyorsunuz. Bu çelişkidir. Ayrıca şunu da özellikle belirtmek istiyorum, çok enteresan bir durum daha var. Şartname de şu da var. Artık acele bir şekilde birilerine peşkeş çekmek için dikkatten mi kaçtı bilmiyorum ama, yine bu resmi şartnameden okuyorum. ‘Kırklareli Belediye Başkanlığı’na kiraya verilecek alanlar’ yazıyor bu şartnamede. Ben üçüncü bir kişi veya kurum olsam burada ihalenin şartnamesinde Kırklareli Belediyesine kiraya verilecek alanlar kısmını gördüğümde derim ki 'siz kararınızı vermişsiniz, sembolik olarak ihale gerçekleştiriyorsunuz’" ifadelerini kullandı.

Burada aslına uygun bir restorasyon yapacağız

5 kez TCDD’ye resmi olarak bu alanın Kırklareli Belediyesi’ne verilmesi konusunda girişimlerde bulunduklarını ifade eden Kesimoğlu, "Tam 5 kez resmi olarak TCDD’ye başvurduk. Fakat sonuç alamadık. Bu alan ile ilgili biz projelerimizi yaklaşık 3 yıl önce hazırladık. Biz dersimizi çalıştık. 3 buıçuk yıldır emek veriyoruz. Biz burada aslına uygun bir biçimde restorasyon yapacağız. Çünkü burada bir tarih var. Buradaki rayları koruyacağız, manevra alan yeri var, eski su deposu var, burada bulunan çeşitli binaları kültürel amaçlı nasıl kullanabiliriz diye hazırlık yaptık. Hemen ileride bulunan esnaflarımızı da mağdur etmeden o alan içinde bir çalışma yaptık. Buradaki ve oradaki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak istediğimizi daha önce de defalarca dile getirdik. Mademki burası bir gar binası esnaf arkadaşlarımıza birer vagon verelim ve vagonları renkli renkli boyayalım dedik. Bu alanın etrafını koşu alanı, yürüyüş alanı yapalım dedik. Bu alanın doğal halini koruyarak yaşam alanı olarak Kırklareli halkımızın hizmetine sunalım dedik. Fakat gelinen nokta itibari ile bu söylediklerimizi yapma şansımız yok gibi gözüküyor’’ ifadelerine yer verdi.

“Rant amacına kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz gerekirse açlık grevine gideceğiz”

Gar binası ve çevresinin rant amacıyla kullanılmasına asla müsaade etmeyeceklerini, gerekirse açlık grevine gideceklerini vurgulayan Kesimoğlu, "Buranın mülkiyeti TCDD’ye ait olabilir, ama bu alan Kırklareli halkının malıdır. Kırklareli halkının yararının dışında her hangi bir amaçla ve özellikle rant amacına kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Eylem planı dedim, değerli Kent Konseyi Başkanımız burada. Onların öncülüğünde imza kampanyası başlattık. Basın toplantıları, basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarım ile birlikte, belediye meclis üyesi arkadaşlarım ile birlikte buraya çadır kurup açlık grevine başlayacağız. Ben, buranın belediye başkanı olduğum sürece hiçbir güç bana burada yapılacak bir binanın ruhsatını imzalatamaz. Asla ve asla görevim pahasına da olsa o imzayı atmam. Burası Kırklareli halkının malıdır. Sadece Kırklareli halkının yararına sunulacak yapılaşmalara izin veririm" dedi.

“Başbakandan randevu talep ettim”

Kesimoğlu, "Başbakandan bu konuda randevu talep ettim. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin milletvekili Selahattin Minsolmaz ile görüşeceğiz. TCDD Genel Müdürü ile görüşeceğim. Onların bu karardan geri dönmeleri için gereken tüm girişimlerde bulunacağım. Prosedür arıyorlar. Prosedür aramaya gerek yok. Kırklareli Belediye Başkanlığı bir kamu kurumudur. Kesinlikle burasının rant amaçlı kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ben Kırklareli halkının bu konuda ki duyarlılığını çok iyi biliyorum. Bizlerde buranın Kırklareli halkının hizmetine sunulması adına mücadele dozumuzu her geçen gün arttıracağız. Sağ duyusuna her zaman güvendiğim Kırklareli halkımızın büyük desteği ile bunu başaracağımıza ben gönülden inanıyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Emre Gülle

