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Başkan Özbek, Florya ve Riva için yetkiyi aldı

Galatasaray’da, gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul sonrası sarı-kırmızılı yönetime, Riva ve Florya projeleri için yetki verildi.

Başkan Özbek, Florya ve Riva için yetkiyi aldı

22 Ekim 2016 16:49

Galatasaray’da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Son olarak tarihi oylama öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Çok güzel bir toplantı oldu. Tüm konuşmaların açıklamalarını not aldım. Burada söylenen fikirlerin hepsi bizim için son derece önemli. Burada sadece söylemle kalmasın. Benle beraber buluşmanıza ve beraber işbirliği yapmaya varım. Sadece Galatasaray’ı düşünerek oy verin. Kimsenin etkisinde kalmadan, Galatasaray'ın geleceği için oy verin. En iyisini seçeceğinizden eminim. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yetki, sarı-kırmızılı yönetime verildi

Başkan Özbek’in açıklamasının ardından saat 10.00’da başlayan genel kurul toplantısında, Riva ve Florya'daki araziler için hazırlanan ve Emlak Konut ile ön protokolü yapılan projelerin hayata geçirilmesi için sarı-kırmızı takımın yönetim kuruluna yetki verilmesi için oylama geçildi. Gerçekleşen oylama sonucu teklif, oy çokluğu ile kabul edildi.

Oylama sonucu Başkan Özbek, yaptığı açıklamada, "Bu tarihi genel kurulda, şahsıma ve yönetim kuruluna göstermiş olduğunuz teveccüh için teşekkürlerimi sunuyorum. Emanetiniz başımızın üstündedir. Kendi malımızdan daha kıymetlidir, bunu bilin" diye konuştu.

Kaan Ülker
 

Etiketler: galatasaray


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