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Başkan Topbaş’tan müjde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hadımköy-Çatalca arasındaki demir yolunun hafif metro haline getirileceğinin müjdesini verdi.

Başkan Topbaştan müjde

30 Eylül 2016 18:20
Başkan Topbaş’tan müjde - Tıkla İzle

Deliklikaya Sanayi Bölgesi açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbullulara Hadımköy- Çatalca arasındaki demir yolu hattının hafif metro haline getirileceğinin müjdesini verdi. Topbaş, bu bölgeye yapılacak hafif metro hattıyla vatandaşların toplu taşıma araçlarını rahatlıkla kullanabileceğini belirtti. Bu sayede bölgedeki araç trafiğinin de azaltılarak önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Hadımköy’den gelip Çatalca üzerinden demir yolunu hafif metro haline getiriyoruz”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Burada bir müjde olarak söylemiş olayım. Hadımköy’den gelip Çatalca üzerinden demir yolunu hafif metro haline getiriyoruz inşallah. Hafif metro sistemi olacak, buraya metro istasyonundan bir şatıl yapıldığı zaman rahatlıkla İstanbul’dan buraya metro ile erişim sağlanır. Böylece de araç kullanım yerine toplu taşıma kullanmak suretiyle buraya rahatlıkla erişim imkanı olabilir. Burada bizim de desteklerimiz var, olması gerekiyor biz zaten bu rol için varız. İş adamlarımızın halkımızın önünü açmak fırsatları değerlendirebilme imkanları vermek ki rekabet güçleri olsun” dedi. 

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

Etiketler: kadir topbaş


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