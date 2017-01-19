Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Başkan Türel’den teleferik ve Batı Çevreyolu müjdesi

Başkan Türel’den teleferik ve Batı Çevreyolu müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sarısu-Tünektepe Teleferik Hattı’nın bittiğini, Batı Çevreyolu ikinci etabının da birkaç hafta içinde ulaşıma açılacağını söyledi.

Başkan Türelden teleferik ve Batı Çevreyolu müjdesi

19 Ocak 2017 13:41

AK Parti Konyaaltı Teşkilatı Danışma Meclisi toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı ilçesindeki projelerini anlattı. Antalya’ya büyük bir zenginlik sağlayacak, katma değer katacak projelerinin önemli bir bölümünün Konyaaltı’nda olduğunu belirten Türel, “diyorlar ki Menderes Türel oy almadığı yerlere hizmet etmedi. Çocuklar güler, önce bir Konyaaltı’na bakın. Konyaaltı’nda gerçekleştireceğimiz Boğaçayı projesi sadece Konyaaltı’nın değil, Antalya’nın çehresini değiştirecek. Diyorlar ki Boğaçay projesinin ne faydası var. Bu proje ile 10 bin kişi iş sahibi olacak. Oradan 10 bin kişi ekmek yiyecek. Görev dönemimizin sonuna kadar ilk etabını bitirmek için gayretle çalışıyoruz. Toplamında 1 katrilyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu 1 katrilyonluk yatırım Antalyalı esnafın, Antalyalı tüccarın, Antalyalı iş adamlarının, gece kondu mahallesindeki marketin kasasına girecek. Orada iş sahibi olanlar orada alışveriş edecekler. Hala aynı kafayla Antalya’ya ne faydası var diye soruyorlar. Yazıktır.”

Teleferik ve Batı Çevreyolu bitti

Tünektepe Projesi kapsamındaki Sarısu-Tünektepe teleferik hattının bittiğini, yakında açılışını gerçekleştireceklerini müjdeleyen Başkan Türel, “Tünektepe Projesi, Antalya’nın yeni sembolü haline gelebilecek muhteşem bir proje. Boğaçayı’ndan, Konyaaltı sahil projesine, Tünektepe’den hobievlerine kadar Konyaaltımıza çok önemli hizmetler kazandıracağız. Batı Çevreyolu’nun ikinci etabı da bitti. Yağmurlar olmasaydı Korkuteli Kavşağına kadar açılacaktı. Eli kulağında birkaç haftaya açılır. Biz olmasaydık o da bitmeyecekti. Çünkü 5 sene CHP'li Büyükşehir döneminde kamulaştırılsın, kamulaştırılmasın kavgasıyla kendi iki partili belediye başkanı birbiriyle kavga etmekten o yol kaldı. Yazık olmadı mı?” diye konuştu.

Konyaaltı yeniden ihale ediliyor

Konyaaltı sahil projesi hakkında konuşan Türel, “Konyaaltı Sahil Projesi’ni meslek odalarıyla birlikte hazırladık. Yarışma projesi elde ettik, kamuyla tartıştık. İlk ihalesini naklen yayın yapacağız dediğimizde, hepsi döküldü geldi. Dediler ki Konyaaltı sahili halka kapatılamaz. Neymiş efendim özel sektör marifetiyle Konyaaltı sahili işletilemezmiş. 15 sene CHP’li belediye Konyaaltı’nı özel bir firmaya işlettirmedi mi? Aynısı, hiçbir fark yok. Onlar yapınca kaza biz yapınca ceza. Dedim ki eğer bizim yaptığımız model Konyaaltı’nı sahile kapatmaksa bunun dik alasını 15 sene boyunca siz yaptınız. Biz aksine halka daha kaliteli hizmet verecek bir imkanı oluşturmaya çalışıyoruz. Ücretsiz kısımlarımız yine halka açık olacak. Ücretli kısımlar da olacak ama çok daha kaliteli hizmet de sunulacak. Konyaaltı’nı halka kapatmak isteyen önce karşısında beni bulur” ifadesini kullandı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!