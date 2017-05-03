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Başkan Yazıcı, Anadolu yakası belediye başkanlarını Tuzla’da ağırladı

İstanbul Anadolu yakası belediye başkanlarının aylık olağan toplantısı Tuzla’da gerçekleştirildi.

Başkan Yazıcı, Anadolu yakası belediye başkanlarını Tuzlada ağırladı

03 Mayıs 2017 14:41

İstanbul Anadolu yakası belediye başkanları, Mayıs ayı olağan toplantısında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Cin, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Habil Yazıcı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can katıldı. Toplantıda, Anadolu yakasındaki ilçelerin çalışmaları değerlendirildi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, misafir mevkiidaşlarına Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’ndaki vizyon projelerini gezdirerek yerinde bilgi verdi. 


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