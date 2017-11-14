Başkan Yılmaz: 'Bizim patronumuz halkımız'

Başkan Yılmaz, Asarcık ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Belediye meclis üyelerinin de yer aldığı toplantıda söz alan Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, MHP'li belediye olmalarına rağmen Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden hiçbir zaman mahrum kalmadıklarını ifade ederek Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.

Kılağuz, "Büyükşehir Belediyemiz 2014 yılından beri ilçenin ihtiyacı olan yol ağının yarısını bitirdi. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa sıkıntıya düşsek anında Yusuf Başkanımızı aradık o da anında bizlere geri dönüş yaptı. Kendisine ilçemize verdiği katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

“Bizim patronumuz halkımız, milletimizin hizmetkârıyız”

Kılağuz'un ardından söz alarak muhtarlara seslenen Başkan Yılmaz, "Allah ağzımızın tadını bozmasın. Burada siyasi ön yargılardan uzak Asarcıkımızın menfaatlerini önümüze koyduk ilçemizin neye ihtiyacı varsa gündüz demedik çözmek için çalıştık. Çünkü bizim bu makamlara gelirken bir tek derdimiz vardı o da halkımıza hizmet. Biz halkımızın beyi değil hizmetkârıyız. Asıl olan hizmettir. Muhtar da belediye başkanı da hepimiz aynı amaç için bu makamlardayız. Bizim patronumuz halkımız" diye konuştu.

3 yılda 26 milyon lira yatırım

Asarcık'ın yıllarca hizmetten mahrum kaldığını ifade eden Başkan Yılmaz,"2014 yılında halkımıza biz söz verdik. İl Özel İdareleri zamanında hizmetten mahrum kalan köylerimizi ihya edeceğiz diye. Çok şükür sözümüzü tuttuk, tutmaya da devam ediyoruz. İlçemizde sorumluluk alanımızda olan grup yollarımızın yarısını bitirdik. Önümüzdeki kalan süre içerisinde de sıcak asfalta kavuşmayan bir köy yolu bırakmayacağız. Sizler rahat olun arkanıza yaslanın" dedi.

Başkan Yılmaz,3 sene içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak Asarcık’a 26 milyon TL yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi.

Toplantı sonrası çeşitli mahalle yollarında incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, vatandaşlardan gelen saanen keçi talebine de kayıtsız kalmadı. Büyükşehir Belediyesinin Vezirköprü ilçesinde dağıttığı keçileri hatırlatan köylüler aynı kırsal kalkınma desteğinin Asarcık ilçesinde de yapılmasını istediler. Bunun üzerine Başkan Yılmaz, Vezirköprü'ye bağlı Boğazkoru Mahallesi Muhtarını arayarak Vezirköprü'nün Asarcık'a da örnek teşkil ettiğini söyledi. İnceleme sonrası Başkan Yılmaz Asarcık Belediyesi ve Asarcık AK Parti ilçe Başkanlığını ziyaret etti.