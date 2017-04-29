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Başkanlar demir dövdü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, tarihi Demirciler Çarşısı’nı ziyaretlerinde örs üzerinde demir dövdü.

Başkanlar demir dövdü

29 Nisan 2017 17:47

 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Demirciler Çarşısı’nı ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’tan çarşının tarihine ilişkin bilgiler aldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın da katıldığı ziyaret sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, esnaflarla sohbet ederek çay içtiler.
Başkan Erkoç, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Demirciler Çarşısı’nı aslına uygun restore ettirerek Kahramanmaraş’ın cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.

Başkan Erkoç, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve Milletvekilimiz Sayın İmran Kılıç ile restorasyon çalışmalarında sona yaklaştığımız Tarihi Demirciler Çarşımızda incelemede bulunarak, tekrar eski görkemli günlerine kavuşturduğumuz çarşımızın değerli esnaflarını ziyaret ettik” dedi.

Muhammet Özer
 


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