MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti’nin başkanlık sistemi konusundaki ısrarını sürdürecekse teklifini TBMM’ye getirmesi gerektiği yönündeki açıklamasından sonra, iktidar partisi hızla hazırlıklara başladı. AK Parti bütçe görüşmeleri öncesinde anayasa değişikliği teklifini Meclis’te görüşmeyi hedefliyor. Bahçeli’nin başkanlık sistemi konusunu değerlendiren Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop şöyle konuştu: “Sayın Bahçeli’nin açıklamaları, anayasa ile ilgili tartışmalarda yeni bir perde açtı. Konuşmanın tümüne baktığımızda özellikle hükümet sistemi tartışmalarının bir şekilde sonuca bağlayacak hamleye MHP’nin hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. AK Parti’nin teklifinde ısrarlı olması halinde referanduma sunulmasının önünü açacak bir Meclis tablosu ile ilgili umut verici konuşmaydı. Böyle bir durumda zaten bizim hazırlığımız var. Yeniden değerlendirip gözden geçirip Meclis’e sunarız. Bu çalışmanın çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. 15 gün içinde netleşecek bir çalışma olur.” Şentop, başkanlık sisteminin 50 yıldır tartışma konusu olduğunu, Bahçeli’nin de dediği gibi artık bu tartışmanın kapanması gerektiğini belirterek, “Nihai olarak tartışmayı sona erdirmenin tek yolu var: Referandumda milletin karar vermesidir. Ya bunu destekleyen bir karar olur ya da millet ‘hayır, mevcut sistemden memnunum der’ böylece tartışma kapanmış olur” dedi.

Yücel Kayaoğlu- Türkiye Gazetesi