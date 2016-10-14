Diğer
Kategoriler

Başkanlık teklifi 15 güne Meclis’te

Başbakan Binali Yıldırım’ın kısa süre içinde Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’yi ziyaret etmesi, hemen ardından da Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’e sunulması bekleniyor.

Başkanlık teklifi 15 güne Mecliste

14 Ekim 2016 08:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti’nin başkanlık sistemi konusundaki ısrarını sürdürecekse teklifini TBMM’ye getirmesi gerektiği yönündeki açıklamasından sonra, iktidar partisi hızla hazırlıklara başladı. AK Parti bütçe görüşmeleri öncesinde anayasa değişikliği teklifini Meclis’te görüşmeyi hedefliyor. Bahçeli’nin başkanlık sistemi konusunu değerlendiren Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop şöyle konuştu: “Sayın Bahçeli’nin açıklamaları, anayasa ile ilgili tartışmalarda yeni bir perde açtı. Konuşmanın tümüne baktığımızda özellikle hükümet sistemi tartışmalarının bir şekilde sonuca bağlayacak hamleye MHP’nin hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. AK Parti’nin teklifinde ısrarlı olması halinde referanduma sunulmasının önünü açacak bir Meclis tablosu ile ilgili umut verici konuşmaydı. Böyle bir durumda zaten bizim hazırlığımız var. Yeniden değerlendirip gözden geçirip Meclis’e sunarız. Bu çalışmanın çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. 15 gün içinde netleşecek bir çalışma olur.” Şentop, başkanlık sisteminin 50 yıldır tartışma konusu olduğunu, Bahçeli’nin de dediği gibi artık bu tartışmanın kapanması gerektiğini belirterek, “Nihai olarak tartışmayı sona erdirmenin tek yolu var: Referandumda milletin karar vermesidir. Ya bunu destekleyen bir karar olur ya da millet ‘hayır, mevcut sistemden memnunum der’ böylece tartışma kapanmış olur” dedi.

Yücel Kayaoğlu- Türkiye Gazetesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!