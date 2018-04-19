Başkentin yeni Başkent’inde aile boyu mutluluk var!

Ailenizin tüm üyelerinin yaşamına kolaylık ve keyif katmak için, her detayı ince bir şekilde tasarlanan Başkent Emlak Konutları’ndaki yeşil alanlar, toplam proje alanının %70’ini oluşturuyor. Projenin her aşamasında kullanılan TSE belgesine sahip yüksek kaliteli malzemeler, ülkemizde ‘Emlak Konut’un neden ‘Güven’le özdeşleştiğini gözler önüne seriyor.

Sizin ve ailenizin mutluluğunu odağına alan Başkent Emlak Konutları, dört bir yanı çiçeklerle çevrili peyzajı içindeki yemyeşil doğasıyla sakinlerine, kuş sesleriyle çocuk seslerinin birbirine karıştığı bir dünya sunuyor. Bay-bayan ayrı kullanımlı 2 adet kapalı yüzme havuzu, 2 adet kapalı çocuk havuzu, 2 adet fitness alanıyla birlikte yoga, pilates gibi etkinliklerin yapılacağı stüdyolar, sauna, hamam ve buhar odası gibi daha pek çok olanak, siz ve sevdiklerinizin emrine sunuluyor.

Ailenizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve günlük alışverişlerinizi yapabileceğiniz marketleri, sevdiklerinizle beraber kahve eşliğinde günün yorgunluğunu atabileceğiniz kafeleri, şık restoranları, keyifle alışveriş yapabileceğiniz dükkânları, çocuklarınız için oyun parkurları ve bisiklet yolları, başkentin yeni Başkent’ine yakışır bir şekilde sahiplerini bekliyor.

Farklı konut seçenekleri, 48.000 m2 park alanı, 3 adet camisi, kapalı otoparkı, ilköğretim okulu, kreşi, sağlık tesisi ve Ankara’nın kalbindeki konumuyla birlikte Başkent Emlak Konutları, Ankara’daki mutlu yaşamın yeni adresine herkesi davet ediyor.

Şehrin stresi, trafiği ve kalabalığından uzak, ailece doğayla baş başa mutlu bir yaşam vadeden, huzurun yeni başkenti Başkent Emlak Konutları’nda siz de yerinizi almaya davetlisiniz.

http://www.emlakkonut.com.tr/tr-TR