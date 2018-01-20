Başkentte 209 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon

Ankara'nın genelinde, hırsızlık, kasten öldürme suçundan aranan ve cinsel saldırı suçundan ceza alan kişiler başta olmak üzere, toplam 209 kişinin adreslerine sabahın erken saatlerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği organizesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 236 polisin katıldığı operasyonda 52 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların toplam cezalarının, 104 yıl 1 ay 18 gün olduğu bildirildi.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro amirliği organizesinde yürütülen operasyonda, kasten adam öldürme suçundan 10 yıl ceza alan D.Ç, cinsel saldırı suçundan 5 yıl ceza alan S.A.Ş, hırsızlık suçundan 5 yıl ceza alan M.A. isimli şahıslar operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan aranan 8 kişi, yaralama suçundan aranan 8 kişi ve adam öldürme suçundan aranan bir kişi, emniyette yapılan işlemler sonrasında cezaevine gönderildi.

Seyid Fatih Poyraz