Diğer
Kategoriler

Başkent’te dev Türk bayrağı eşliğinde “Milli İrade’ye Saygı Yürüyüşü”

Ankara’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün birinci yılı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Ulus’taki eski TBMM’den yürüyüşe geçen vatandaşlar, 3 kilometrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdü.

Başkentte dev Türk bayrağı eşliğinde “Milli İradeye Saygı Yürüyüşü”

16 Temmuz 2017 01:50

Ankaralılar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin birinci yılında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde Ankara’nın dört bir yanından sokaklara dökülen vatandaşlar, ellerindeki bayrak ve meşalelerle şehrin dört bir yanında kutlama gerçekleştirdi. Ulus Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti. 3 kilometre uzunluğunda dev Türk bayrağı açan vatandaşlar, Meclis’e “Milli İrade’ye Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Yürüyüşe Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Mamak Belediye Başkanı Mesut Ak da katıldı.

Goncagül Özcan - Burak Altun - Ömer Çetin 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!