Başkent’te dev Türk bayrağı eşliğinde “Milli İrade’ye Saygı Yürüyüşü”

Ankaralılar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin birinci yılında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde Ankara’nın dört bir yanından sokaklara dökülen vatandaşlar, ellerindeki bayrak ve meşalelerle şehrin dört bir yanında kutlama gerçekleştirdi. Ulus Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti. 3 kilometre uzunluğunda dev Türk bayrağı açan vatandaşlar, Meclis’e “Milli İrade’ye Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Yürüyüşe Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Mamak Belediye Başkanı Mesut Ak da katıldı.

Goncagül Özcan - Burak Altun - Ömer Çetin