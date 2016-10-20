Olay, saat 16.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bentderesi Caddesi üzerindeki Seymenler İlkokulu önünde özel bir firmada çalışan işçiler, fiber internet hattı için yolda çalışma yaparken yanlışlıkla doğalgaz borusunu kesti. Borunun kesilmesiyle beraber doğalgaz yoğun bir sesle dışarıya dağılmaya başladı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, başkent gaz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, olası bir patlamanın yaşanabileceği ihtimali üzerine Bentderesi Caddesine çıkan bütün yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Başkent gaz ekipleri de boruya giden gaz akışını kesti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu durum kontrol altına alındı. Polisin, kapatılan yolu tekrardan yaya ve araç trafiğine açması üzerine durum normale döndü.

Abdullah Sarıca