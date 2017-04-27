Diğer
Kategoriler

Başkent’te facianın eşiğinden dönüldü!

Başkent’te, şehirler arası yolcu otobüsü ile elma yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 11 kişi yaralandı.

Başkentte facianın eşiğinden dönüldü!

27 Nisan 2017 07:33
Başkent’te facianın eşiğinden dönüldü! - Tıkla İzle

Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Adana’dan İstanbul’a yolcu taşıyan Mehmet N. (37) kontrolündeki 34 EH 3313 plakalı otobüs ile Hüseyin G. (51) idaresindeki 06 AS 4210 plakalı kamyon, Gölbaşı şehir merkezine 20 km kala Ahiboz mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kamyonun kasasındaki tonlarca elma yola savruldu. Kamyonda bulunan 2 kişi ile 9 otobüs yolcusu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ankara’daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, yolda başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Yol, dubalarla tek şeride düşürüldü. Kazadan yaralanmadan kurtulan yolcular, kendilerini almak için gelecek başka bir otobüsü beklemeye koyuldu.

Otobüs yolcularından Ali Can, “Yol boyunca uyuyordum. Uyandığımda patlama sesi gibi bir ses geldi. Herkes panik içerisinde bağırıştı. Şoförümüz yine iyiymiş ki otobüsü yatırmadı. Allah korusun yatırsaydı ölenler olurdu” diye konuştu.

Otobüsün diğer şoförü Necdet Subaşı ise, “Adana’dan yola çıktık Aksaray’a kadar geldim. Aksaray’da direksiyonu diğer şoför arkadaşa devrettim. Otobüsün arka tarafında uyuyordum. Bir gürültüyle, patlama sesiyle uyandım. Otobüste panik vardı, yolcuları sakinleştirmeye çalıştım. Sonra indik baktık ki kamyonla çarpışmışız. Kamyonun şoförü ya uyumuş ya da fark edememiş. Allah’tan şoförümüz panik yapmamış. Panik yapıp otobüsü yatırsa her taraf kan revan içinde kalırdı. Bir de Allah’tan muavin kaza anında ön tarafta oturmuyordu. Otobüsün o tarafı içine çöktü, burada biri oturmuş olsa ölmüştü” ifadelerini kullandı.
Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Onur Emre Durak
 

Etiketler: Başkent, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!