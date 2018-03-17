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Başkentte gaz dolumu yapılan fabrikada korkutan patlama: 1 yaralı

Ankara'daki bir fabrikada gaz dolumu esnasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Başkentte gaz dolumu yapılan fabrikada korkutan patlama: 1 yaralı

17 Mart 2018 12:38
Başkentte gaz dolumu yapılan fabrikada korkutan patlama: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 09.30 sıralarında Kazan ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asetilen gaz dolumu yapılan Gimat Caddesi üzerindeki bir fabrikada işçiler tarafından tüpün havasının alınması esnasında parlama oldu. Tüpteki parlamanın gazometreye sıçraması üzerine şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, bir yandan da yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye başladı. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınırken, patlama nedeniyle elinde ve yüzünde yanmalar oluşan işçi Hüseyin G. hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, alandaki trapez saçlarının patlamanın şiddetiyle parçalandığı ve duvarın çatladığı görüldü. Görgü şahitleri ile fabrika yetkililerinin ifadesine başvuran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"20 metre yüksekliğinde alev topu oluştu"

Görgü tanığı bir vatandaş, patlamanın ardından yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaşan bir alev topu gördüğünü belirterek, havaya parçacıkların sıçradığını, bazı parçaların da kendilerinin bulunduğu yere düştüğünü söyledi. Gürültülü bir patlama yaşandığını ifade eden vatandaş, alevlerin sönmesi ile havayı duman kapladığını kaydetti. 

Abdullah Sarica - Fatih Erdoğan

Etiketler: ankara, patlama

 

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