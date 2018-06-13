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Başkent’te gece kartalları iş başı yaptı

Ankara’da mahalle aralarında ve çarşılarda görev yapacak gece bekçileri, iş başı yaptı.

Başkentte gece kartalları iş başı yaptı

13 Haziran 2018 00:53

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak bin gece bekçisi, Özel Harekat polislerince verilen 5 haftalık eğitimin ardından bu gece ilk düdüklerini çaldı. Polis merkezi amirliklerinde, bağlı bulundukları emniyet amirlerinden talimatlarını alan gece kartalları, mıntıkalarına dağılarak kontrollere başladı. 

Keçiören ilçesindeki Ufuktepe Polis Merkezi Amirliğindeki uygulamalarda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esentürk ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan yer aldı. Şehrin dört bir yanında sabahın ilk saatlerine kadar görev yapacak bekçilere ilk gün devriyesinde polisler de eşlik etti. Her mahallede en az iki kişi olarak nöbet tutacak bekçiler, ana ve ara arterlerde özellikle hırsızlık olaylarına karşı mücadele verecek.
Mahalledeki parklarda ve ara sokaklarda ilk devriyelerini atan bekçiler, vatandaşlarla selamlaşıp, kendilerini tanıttı. Uzun yıllar sonra yeniden mahallerde güvenliği sağlayacak bekçilerin varlığını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, yetkilere şükranlarını sundu. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan
 

 

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