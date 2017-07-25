Başkent’te ölüm haberini veren doktorun burnunu kırdılar

Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 71 yaşındaki bir hasta, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Hastanede asistan doktor olarak görev yapan Mehmet Hamdi Özbek, ölüm haberini aile yakınlarına vermesi üzerine aile yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Özbek'in burnu kırıldı. İsmi öğrenilemeyen iki saldırgan, durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine gözaltına alındı.

Doktorlardan saldırıya tepki

Hastane çalışanları bugün düzenledikleri basın açıklaması ile saldırıya tepki gösterdi. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, “Daha kaç sağlıkçının canı yanacak”, “Sağlıkçıya teşekkür böyle mi olacak?” ve “Sağlıkta şiddete hayır” pankartları açtı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Paç, dün akşam sağlıkta şiddetin bir örneğinin daha yaşandığını belirterek, doktor Özbek’in hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldığını ve burnunun kırıldığını söyledi. Özbek’in evinde istirahat ettiğini ifade eden Paç, saldırıyı kınadıklarını vurgulayarak, “Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Her ne kadar gerekli tedbirler alınsa bile bu psikolojik durumun yarattığı şiddete eğilimli insanların çalışanlarımıza yaptığı olay bizim motivasyonumuzu kırdığı gibi hizmetin de aksamasına neden oluyor. Bu nedenle halkımızı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Dünyanın en fedakar meslek kurumu olan hekimlere ve sağlık çalışanlarına hak etmedikleri bu davranış biçiminden vazgeçmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Yılda 2 bin 500 açık kalp cerrahisi yapılan bir merkez”

Doç. Dr. Sema Turan, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yılda 2 bin 500 açık kalp cerrahisi yapılan bir merkez olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın en büyük ameliyatları burada yapılıyor ve bu insanlar evlerine gitmiyorlar. Bu şekilde çalışılan bir hastanede bir asistan arkadaşımız maalesef genel durumu çok kötü olan bir hastanın ameliyatı sonrası bir kayıp haberi vermek zorunda. Bu çok acıdır bir hekim için. Arkadaşımıza birkaç kişi tarafından darp söz konusu oldu. Bu çocuk bir halk çocuğu. Onunda bir annesi, babası var. İnanın dün geceden beri hepimiz bu üzüntüyü yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Abdullah Sarıca - Burak Altun