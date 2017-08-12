Başkent’te puanlar paylaşıldı |Gençlerbirliği: 1 - K. Karabükspor: 1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Ahmet Oğuz'un uzaklaştıramadığı topla ceza sahasının solunda buluşan Tanase, ortasında Yatabare sol çaprazdan düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1

12. dakikada Khalili'nin rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta Barış Başdaş, son anda Claro'dan önce topu kafa ile kornere gönderdi.

23. dakikada Khalili, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

37. dakikada Torje'nin soldan kullandığı kornerde Dany'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

39. dakikada Torje'nin ceza yayının birkaç metre dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada Dany'nin hatasında topla buluşan Rantie'nin ceza sahasına girdiği anda yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.

43. dakikada Kerim Zengin'in soldan yaptığı ortada Yatabare topa dokunamadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Ahmet İlhan'ın sağ kanattan ortasında kaleci Rybka topu iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada ceza sahasında topla buluşan Torje, meşin yuvarlağı Yatabare'nin önüne bıraktı. Yatabare'nin boş kaleye yaptığı vuruşta top üst direkten geri geldi.

74. dakikada Tanase'nin ceza yayının gerisinden sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

82. dakikada Khalili'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Vedat Muriqi'in vuruşunda kaleci Rybka gole izin vermedi.

85. dakikada Diallo'nun ceza yayı içinden vuruşunda top kaleci Rybka'da kaldı.

90. dakikada Khalili'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Diallo'nun kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Koray Gençerler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx

Gençlerbirliği: Johannes Hopf xx, Ahmet Oğuz x (Marko Milinkovic dk. 46 x), Uğur Çiftçi xx, Sergey Politevich xx, Luccas Claro xxx, Zeki Yavru xx, Ahmet İlhan Özek xx (Vedat Muriqi dk. 74 x), Kamal Issah xx, Abdul Rahman Khalili xxx, Tokelo Rantie x, Petar Skuletic x (Diallo Guidileye dk. 55 xx)

Yedekler: Nihat Şahin, Ousmane N'Diaye, Halil İbrahim Pehlivan, Orhan Şam, Murat Duruer, Serdar Özkan, Elvis Manu

Teknik Direktör: Ümit Özat

Kardemir Karabükspor: Oleksandr Rybka xx, Paul Papp xx, Kerim Zengin xx, Dany Nounkeu x, Barış Başdaş xx, Ceyhun Gülselam xx, Gabriel Torje xx (Hamidou Traore dk. 87 ?), Cristian Tanase xx, Andre Poko xx, İlhan Depe x (Andriy Bliznichenko dk. 75 x), Mustapha Yatabare xx (Yevhen Seleznyov dk. 81 ?)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ferhat Görgülü, Valerica Gaman, İshak Doğan, Osman Çelik, Gheorghe Grozav, Serdar Deliktaş

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Khalili (dk. 23) (Gençlerbirliği), Yatabare (dk. 3) (K. Karabükspor)

Sarı kartlar: Kamal Issah, Sergey Politevich (Gençlerbirliği), Andre Poko, Barış Başdaş, Hamidou Traore (K. Karabükspor)

Yağmur Yıldız

