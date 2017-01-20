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Başkent’te silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’da, kimliği belirsiz kişiler tarafından ticari taksi içinde bulunan yolculara karşı gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Başkentte silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

20 Ocak 2017 07:10
Başkent’te silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 00.00 sıralarında Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Türközü Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerinde seyreden 06 T 7203 plakalı ticari araç, 706. Sokak kesişiminde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan ticari taksi, Dereboyu Caddesi ile 433. Cadde kesişimine kadar kaçabildi. Ticari araçta bulunan B.Ç. (25) ve D.İ. ağır yaralanırken, taksi şoförü S.E. hafif şekilde yaralandı.
Olayın ilgililere haber verilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye geldi. Sağlık ekipleri, yaralılara hızla müdahalede bulundu. Durumu ağır olan B.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavi edilmek üzere ambulansla Ankara’nın çeşitli hastanelerine götürüldü.
Polis ekipleri, aracın etrafını şerit çekerek kapattı. Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırıyla ilgili delilleri topladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından saldırıya uğrayan araca 13 kuşun isabet ettiği tespit edildi. Olaydan haberdar olarak gelen B.Ç.’nin yakınları sinir krizleri geçirdi. Mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Saldırganları yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlatan polis ekipleri, çevredeki şüpheli araçlarda arama yaptı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine 06 DH 3479 plakalı araç durdurularak arama yapıldı. Araçta bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının faillerinden olduğu öğrenilen diğer 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Caner Ünver - Onur Emre Durak 

Etiketler: ankara, silahlı saldırı


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