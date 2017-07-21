Diğer
Kategoriler

Başkentte tehlikeli düğün eğlencesi

Ankara’da düğünde pompalı tüfek ve tabancayla havaya ateş açan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Başkentte tehlikeli düğün eğlencesi

21 Temmuz 2017 08:09
Başkentte tehlikeli düğün eğlencesi - Tıkla İzle

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde Temelli semtinde açık arazide gerçekleştirilen bir düğünde tabanca ve pompalı tüfeklerle orta yere çıkan magandalar, silahlarını ardı ardına ateşleyerek dehşet saçtı.

Düğüne katılan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere masaların arasındaki boş alanda oynayan vatandaşların arasına ellerindeki silahlarla giren iki kişi yansıdı.

Oyuna eşlik eden bazı vatandaşların silah seslerinden rahatsız olarak kulaklarını tıkadıkları da görüntülere yansıdı. Dakikalarca süren tehlikeli eğlencenin ardından şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!