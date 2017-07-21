Başkentte tehlikeli düğün eğlencesi

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde Temelli semtinde açık arazide gerçekleştirilen bir düğünde tabanca ve pompalı tüfeklerle orta yere çıkan magandalar, silahlarını ardı ardına ateşleyerek dehşet saçtı.

Düğüne katılan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere masaların arasındaki boş alanda oynayan vatandaşların arasına ellerindeki silahlarla giren iki kişi yansıdı.

Oyuna eşlik eden bazı vatandaşların silah seslerinden rahatsız olarak kulaklarını tıkadıkları da görüntülere yansıdı. Dakikalarca süren tehlikeli eğlencenin ardından şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.