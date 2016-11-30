Edinilen bilgiye göre, Keçiören’de 06 DT 1129 hafriyat kamyonu ile 06 BS 9562 belediye otobüsü, Bağlum Gülen Caddesi üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 9 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı 9 yolcu ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülürken, şoför mahallinde sıkışan otobüs ve kamyon şoförleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrasında yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücüler de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Derya Yetim