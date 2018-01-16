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Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Foto Galeri

16 Ocak 2018 21:31
Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Sincan-Polatlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 liseli öğrencinin içinde olduğu 06 BJ 1464 plakalı otomobil, Cimşit köyü yakınlarında karşı yönden gelen Nedim Şahin K. idaresindeki 06 DY 4679 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle lise öğrencilerinin içerisinde bulundukları otomobil yol kenarına savruldu. Otomobil içerisinde bulunan liseli gençlerden Mustafa T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Öğrencilerden Samet Y. Mutluhan A. Samet A. ile kamyonet sürücüsü Nedim Şahin K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kazada, hayatını kaybeden 2 öğrencinin cesedi Sincan Lokman Hekim Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Musa Erdoğan
 

 

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