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Başkent’te trafik kazası: 2 polis yaralı

Ankara’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 çevik kuvvet polisi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 2 polis yaralı

19 Temmuz 2017 08:25

Kaza, saat 03.00 sıralarında Öveçler’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çetin Emeç Bulvarı üzerinden Çankaya istikametinde seyreden 34 VVH 45 plakalı otomobil, Kabil Caddesi’yle Çetin Emeç Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı, ardından da karşı istikamete geçerek takla attı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki yolculardan çevik kuvvet polisi olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Sedyeyle ambulanslara taşınan yaralı polisler, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle bulvarın 2 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolda trafik önlemleri aldı.
Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan


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