Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Bulvarı üzerinden Kızılay istikametinde seyreden 35 MH 639 plakalı otomobil, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binası önünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol ortasındaki bariyerlere çarparak yaklaşık 30 metre boyunca takla atan araç, 06 BM 3992 plakalı kamyona çarparak durdu. O esnada yoldan geçen vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastanelere kaldırırken, yaralıların Suriyeli olduğu bildirildi. Anadolu Bulvarı üzerinde trafik bir süre aksarken uzun araç kuyruğu oluştu. Çekicinin gelmesiyle takla atan araç yoldan kaldırıldı. Daha sonra trafik polisleri yolu açarak, trafiği kontrol altına aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun