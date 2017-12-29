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Başkent’te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Ankara’da Anadolu otoyolunda kontrolden çıkan şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 yolcu hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Başkentte yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

29 Aralık 2017 08:34
Başkent’te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çamlıdere ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul-Ankara seferini gerçekleştiren Serkan Pektaş idaresindeki 16 SOP 70 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Cankurtaran mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak alana girerek yan devrildi. Kazanın etkisiyle araçtaki yolculardan bazıları bulundukları yerde sıkıştı. Kendi imkanlarıyla otobüsten çıkan vatandaşlar, ilgililere ihbarda bulundu. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma başlattı. Yaralıların ilk müdahalesi kaza yerinde gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralılar, ambulanslarla Kızılcahamam, Ankara ve Bolu’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliklerine ulaşılamayan iki erkek yolcunun cansız bedeni, itfaiye ekiplerince aracın altından çıkarıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun bir şeridi araç trafiğine kapatıldı. Polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza alanında yaptığı çalışmanın ardından cenazeler morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Caner Ünver

Etiketler: Ankara-İstanbul Otobanı, otobüs kazası

 

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