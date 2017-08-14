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Başkentte yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var...

Başkentte Konya yolunda yolcu otobüsünün şarampole uçtuğu kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ardından meydana gelen kazada da bir araç, iki araca ve yayalara çarptı. Bu kazada ise 4 kişi yaralandı.

Başkentte yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var...

14 Ağustos 2017 06:55
Başkentte yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü va yaralılar var... - Tıkla İzle

Başkent, güne korkunç bir kaza haberi ile uyandı. Sabah saatlerinde Konya yolunda bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. Alınan bilgilere göre, Balıkesir Erdek'ten Hatay'a giden yolcu otobüsü, Konya yolunun 71'inci kilometresinde yola çıkan bir ineğe çarpmasıyla şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Olayın ardından dehşet görüntülerine bir yenisi daha eklendi. 06 ML 81 plakalı bir araç, 06 AH 4124 ve 34 LE 3913 plakalı iki araca ve yolda bulunan yayalara çarptı. Ölen kimsenin olmadığı kazada, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi ve yaralılar bölgedeki en yakın devlet hastanelerine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin kontrolleri devam ediyor.  

Musa Erdoğan - Yağmur Yıldız

Etiketler: ankara, kaza


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