Karesispor-Kepez Belediyespor maçını izlemeye gelen bir grup görme engelli öğrenci adına istekte bulunan Balıkesir Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Gizem, basket maçının anlatılmasını istedi. Bunun üzerine Karesispor Basketbol Takımı Sportif Direktörü Anıl Uyanık, genç öğrencinin isteğini kırmayarak maçın anlatımını yaptırdı. Uyanık, "Paralimpik branşlar bizim son derece önemsediğimiz bir konu. Gizem'in bu konuyu açması sevindirici. Çünkü spor saha içinde oynanan fiziksel bir mücadele değil, bundan çok daha fazlası. Bizim Paralimpik oyunlarda çok ciddi başarılarımız var. Ve bu konuda kulüp olarak da çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Belediyenin görevlerinden biri bütün vatandaşlarına ulaşmak ve yaşam kalitesini arttırmak. Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'da bu konuda hiç kimseyi ötelemeden, birebir ilgilenip temas etmeye çalışıyor. Gizem'in açtığı konu bence çok önemli. Herkesin hassasiyetle yaklaşması gerekiyor" dedi.

Gizem'den maçlara gelmesini isteyen Uyanık, "Gizem bizi maçlarımızda yalnız bırakmazsan biz sana gereken desteği büyük bir zevkle veririz. Bunun dışında senin gibi o anlamda beklentisi olan arkadaşlarımıza da bu desteği veririz, yeter ki bizi destekleyin" dedi.

Görme engelli öğrenciler, maç sonuna kadar betimleme yöntemiyle Karesispor-Kepez Belediyespor maçını dinledi. Görme engelli öğrencilerin heyecanları ve maç bitimindeki mutlulukları ise görülmeye değerdi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Karesispor evinde seyirci desteği ile Kepez Belediyespor'u 89-83 yenmeyi başardı.

Taşkın Sarıca