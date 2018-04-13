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Basketbol otoriteleri ligin en iyilerini belirledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin dijital medya partneri RedBull.com’un büyük jürisi, play-off'lar öncesinde sezonun en iyilerini seçti. Basketbol dünyasının 30 etkili ismi, 35 soruya cevap verdi. Anket sonuçlarına göre şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe Doğuş, ligin zevkle izlenen oyuncusu ise Scottie Wilbekin.

Basketbol otoriteleri ligin en iyilerini belirledi

13 Nisan 2018 14:12

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor. Play-off’lar öncesi ligin dijital medya partneri RedBull.com’un seçtiği 30 kişilik özel jüri, sezonu değerlendirdi. 30 kişiye 35 soru soruldu ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Buna göre Fenerbahçe Doğuş, yüzde 100’lük sonuç ile ligin net favorisi. Şampiyonluğun diğer adayları ise Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes ve Darüşşafaka. 

Normal sezon anketinde pozisyonların en iyi oyuncuları da belirlendi. Brad Wanamaker en iyi oyun kurucu, en iyi şutör guard DJ Strawberry, Luigi Datome en iyi kısa forvet, Nicolo Melli en iyi power forvet, en iyi pivot ise Jan Vesely oldu.

En iyi transfer Nicolo Melli 

Fenerbahçe Doğuş’tan Nicolo Melli ayrıca en iyi transfer olarak seçildi. Gelecek vaat eden en iyi oyuncu ise Banvit’ten Tolga Geçim oldu. Ankette ilginç sonuçlar da vardı. ‘Aktif oyuncular içinde ileride iyi bir koç olma ihtimali en yüksek isim kim?’ sorusunun cevabı TOFAŞ’tan Barış Ermiş çıktı.  

Etiketler: basketbol

 

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