Basma düzenekli 20 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında ilçeye bağlı Yeniyazı köyü Bağış mezrasında toprağa gömülü bidonları fark etti. Çevre güvenliğini alan timler, bidonda basma düzeneği ile hazırlanmış 20 kilogramlık el yapımı patlayıcıyı görünce, bomba uzmanlarına haber verdi. Bomba uzmanları, patlayıcı olduğu yerden çıkartarak, götürdükleri boş bir alanda kontrollü bir şekilde imha etti.

Öte yandan gömülü bidonlar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme de ele geçirildiği öğrenildi.

Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Sinan Atan