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Başpehlivan Recep Kara’ya vefa

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara’nın adı, Ordu’daki spor salonuna verildi.

Başpehlivan Recep Karaya vefa

29 Aralık 2016 17:11

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara’nın adının daha önce söz verildiği gibi Altınordu ilçesindeki spor salonuna verdiklerini söyledi.

Recep Kara’nın, Ordu’nun son yıllarda yetiştirdiği en önemli güreşçisi olduğunu belirten Vali Balkanlıoğlu, "Ata sporumuz güreşi Ordu’da yıllardır başarıyla sürdüren birçok sporcumuz var. Son yıllara damgasını vuran isim ise değerli kardeşimiz Recep Kara’dır. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini 4 kez kazanan güreşçimizin bu başarısını biz de taçlandırmak istedik. Büyük başarılara imza atan kişilerin bir şekilde onure edilmesi, marifetin iltifata tabi tutulması adına Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bir teklifte bulunarak Durugöl Spor Salonu’nun adını Başpehlivan Recep Kara olarak değiştirilmesini talep ettik. Bakanlığımız da, güreşçimizin adını doğup büyüdüğü memleketi Ordu’da spor salonuna verilmesini uygun gördü. Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara kardeşimizin ismi, artık Durugöl Spor Salonu’na verildi. Hayırlı olsun" dedi.

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara ise isminin doğup büyüdüğü kentteki bir salona verilmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bize bunu layık gören herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

(Metin Akyürek / İHA)

Etiketler: recep kara


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