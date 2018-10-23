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Basra'nın çocukları salgın hastalığa yakalanma riski taşıyor

Basra'nın çocukları salgın hastalığa yakalanma riski taşıyor
Basra'nın çocukları salgın hastalığa yakalanma riski taşıyor

Irak'ın Basra kentinde okula başlayan 277 binden fazla çocuk suyla bulaşan hastalıklara yakalanma riski taşıyor.

Basra'nın çocukları salgın hastalığa yakalanma riski taşıyor - Tıkla İzle

Norveç Mültci Ajansı (NRC), Irak'ın Basra kentinde yeniden açılan, Su ve sağlık altyapısı çökmüş okullara başlayan 277 binden fazla çocuğun suyla bulaşan hastalıklara yakalanma riski taşıdığını söyledi. 

NRC'ye konuşan öğretmenler okullar açıldıktan sonra ciddi sayıda öğrencinin ishal, kusma, kızarıklık ve uyuşukluktan dolayı hastanelere yatırıldığını söyledi. NRC Irak Direktörü Wolfgang Gressmann, "Yaz bitiminde açılan 800'den fazla okul kolera gibi sudan kaynaklanan hastalıklar için bakteri yuvası haline gelmiş durumda. Su ve sağlık altyapısı çökmüş olan okullar ve kalabalık sınıflar nedeniyle şehirde hastalıkların hızla yaygınlaşacağından endişeliyiz" dedi. 

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Basra kentindeki su krizinin son üç ayda 110 bin kişinin zehirlenmesine yol açtığını bildirdi. 

NRC, çocukların güvenli ve içilebilir su elde etmelerini sağlamak bazı okullarla birlikte çalışmaktadır fakat yerel makamlar ve yardım kurumları için ihtiyaçları sağlamak çok zor olmaktadır. Gressmann, “Bir ilkokul öğretmeni bize herkes şimdi risk altında olduğunu söyledi. Bu nedenle bazı bağışçı ülkeleri çok geç kalınmadan bu felakete cevap vermek için yardıma çağırıyoruz" dedi.  

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