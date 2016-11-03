Söyleşiye İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, Öğretim Üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 5 şiir kitabı bulunan ve 6. şiir kitabını çıkarmaya hazırlanan Gülay, Hayatta her şeyin sevmekle başladığını, insanların çevrelerine sevgi çemberi yayarak bütün sorunları çözebileceklerini söyledi.

“İnsan doğumundan itibaren hukukun içindedir” diyen Gülay, “Mühim olan bunu iyi benimsemek ve benimsetmek. Buda ancak eğitimle olur eğitim ailede başlar. Ailenin iyi bir eğitimi verebilmesi için aileyi bir araya getiren bireyleri iyi eğitmemiz gerekir. Bilgiyi doğru zamanda ve doğru yerde verebilmemiz lazım. Bunları yapabildiğimiz zaman ülkemizi, milletimizi ve neslimizi düzeltebiliriz” dedi.

“Yanlışlar insanı yanlışa değil doğruya sevk etmeli”

Hayatta en önemli şeyin insan sevgisi aşılamak olduğunu belirten Gülay, “İnsanlara hak ve adalet duygularını vermeden iyi bir eğitim vermiş olmazsınız. En önemlisi de insan sevgisi aşılamak, insanı seven canlılara zarar veremez. Bu sevgide insanın kendisini sevmesiyle başlar. İnsan kendine saygı duymazsa ailesine ve çevresine de saygı duyamaz. İnsanı sevmeden doğru olmak, kurallara uymak gibi bir durum söz konusu olamaz. Hak ve adalet kavramları insanların yaşayışına ve yetişme şekline göre değişir. İnsanların doğruları farklıdır, biz objektif doğruları insanlara benimsetmeliyiz. Yanlışlar bizi yanlışa değil doğruya sevk etmeli. Yanlışları benimsersek hata yapmaya da başlamış oluruz” diye konuştu.

“Her şey sevmekle başlar” diyen Gülay, Yunus Emre’nin dediği gibi ‘Yaratılanı severim, yaratandan ötürü’ yaratılanı neden severiz çünkü Allah yarattığı her insana kendi nefsinden bir parça üflemiştir. O yüzden insanı severken sevgimizi Allah’a da yönetmiş oluyoruz. Sevgi çemberini yayarsak çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur” dedi.

Hikmet Gülay Kimdir?

Rize’li bir ailenin 1958 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda doğan bir çocuğu olan Gülay, Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesi'ni bitirdikten sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu, hâkimlik stajını ise İstanbul Adliyesi'nde yaptı.

Tuzluca, Reşadiye Tavas ilçelerinde Cumhuriyet savcılığı görevi yaptıktan sonra Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı, Eyüp Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Kartal Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlerinde bulundu.

58 yaşındaki Gülay, şiir ve edebiyat ile de yakından ilgileniyor. Azerbaycan ve Kırgızistan’da yayınlanan “Bir Deli Ok” isimli şiir kitabının Azerbaycan’da yayınlanmasından sonra 2012 yılında Azerbaycan Uluslararası Vektör Bilimler Akademisi’nden Fahri Paye alan Gülay’ın edebiyat dergilerinden aldığı ödüller de bulunuyor.

