Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Başsavcı ve Şair Hikmet Gülay: “Her şey sevmekle başlar”

Başsavcı ve Şair Hikmet Gülay: “Her şey sevmekle başlar”

Başsavcı ve Şair Hikmet Gülay, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde ‘Hayatın Gerçekleri ve Hukuk’ adlı söyleşi gerçekleştirdi.

Başsavcı ve Şair Hikmet Gülay: “Her şey sevmekle başlar”

03 Kasım 2016 16:07
Başsavcı ve Şair Hikmet Gülay: “Her şey sevmekle başlar” - Tıkla İzle

Söyleşiye İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, Öğretim Üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 5 şiir kitabı bulunan ve 6. şiir kitabını çıkarmaya hazırlanan Gülay, Hayatta her şeyin sevmekle başladığını, insanların çevrelerine sevgi çemberi yayarak bütün sorunları çözebileceklerini söyledi.

“İnsan doğumundan itibaren hukukun içindedir” diyen Gülay, “Mühim olan bunu iyi benimsemek ve benimsetmek. Buda ancak eğitimle olur eğitim ailede başlar. Ailenin iyi bir eğitimi verebilmesi için aileyi bir araya getiren bireyleri iyi eğitmemiz gerekir. Bilgiyi doğru zamanda ve doğru yerde verebilmemiz lazım. Bunları yapabildiğimiz zaman ülkemizi, milletimizi ve neslimizi düzeltebiliriz” dedi.

“Yanlışlar insanı yanlışa değil doğruya sevk etmeli”

Hayatta en önemli şeyin insan sevgisi aşılamak olduğunu belirten Gülay, “İnsanlara hak ve adalet duygularını vermeden iyi bir eğitim vermiş olmazsınız. En önemlisi de insan sevgisi aşılamak, insanı seven canlılara zarar veremez. Bu sevgide insanın kendisini sevmesiyle başlar. İnsan kendine saygı duymazsa ailesine ve çevresine de saygı duyamaz. İnsanı sevmeden doğru olmak, kurallara uymak gibi bir durum söz konusu olamaz. Hak ve adalet kavramları insanların yaşayışına ve yetişme şekline göre değişir. İnsanların doğruları farklıdır, biz objektif doğruları insanlara benimsetmeliyiz. Yanlışlar bizi yanlışa değil doğruya sevk etmeli. Yanlışları benimsersek hata yapmaya da başlamış oluruz” diye konuştu. 

“Her şey sevmekle başlar” diyen Gülay, Yunus Emre’nin dediği gibi ‘Yaratılanı severim, yaratandan ötürü’ yaratılanı neden severiz çünkü Allah yarattığı her insana kendi nefsinden bir parça üflemiştir. O yüzden insanı severken sevgimizi Allah’a da yönetmiş oluyoruz. Sevgi çemberini yayarsak çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur” dedi. 

Hikmet Gülay Kimdir?

Rize’li bir ailenin 1958 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda doğan bir çocuğu olan Gülay, Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesi'ni bitirdikten sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu, hâkimlik stajını ise İstanbul Adliyesi'nde yaptı.

Tuzluca, Reşadiye Tavas ilçelerinde Cumhuriyet savcılığı görevi yaptıktan sonra Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı, Eyüp Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Kartal Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlerinde bulundu. 

58 yaşındaki Gülay, şiir ve edebiyat ile de yakından ilgileniyor. Azerbaycan ve Kırgızistan’da yayınlanan “Bir Deli Ok” isimli şiir kitabının Azerbaycan’da yayınlanmasından sonra 2012 yılında Azerbaycan Uluslararası Vektör Bilimler Akademisi’nden Fahri Paye alan Gülay’ın edebiyat dergilerinden aldığı ödüller de bulunuyor.
 

Etiketler: Hayatın gerçekleri, Hikmet Gülay, hukuk, Rumeli Üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!